5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (15. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace Super Vectorizer 2 – Vector Trace Tool získáte poměrně elegantní a praktické řešení, které slouží pro převádění snímků v rastrové grafice do podoby vektoru. Program konkrétně dokáže automaticky rozpoznat jednotlivé linky, díky čemuž vám následně poskytne poměrně slušný výsledek.

Původní cena: 499 Kč (379 Kč)

Napadlo vás někdy, jak asi vypadá váš síťový provoz? Odpověď na tuto otázku vám dokáže poskytnout aplikace PeakHour 4, která neustále monitoruje stav sítě a dokáže vám v okamžiku říct řadu skvělých informací v čele s vytížením, objemem přenosu a podobně. Ke všemu navíc můžete přistupovat přímo z horního menu baru.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Aplikaci Bumpr ocení především ti uživatelé, kteří pracují s hned několika prohlížeči či e-mailovými klienty. Tento nástroj se vás totiž při každém klepnutí na nějaký odkaz dotáže, v kterém prohlížeči/klientu jej má nyní otevřít. Díky tomu dokážete předejít různým problémům s kopírováním a podobně.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Jestliže jste někdy přemýšleli nad tím, jaké by to asi bylo, kdybyste se zhostili role farmáře a obhospodařovali celou farmu, zbystřete. V právě probíhající akci si totiž můžete zakoupit velice oblíbenou hru Farming Simulator 19, kde se budete muset starat o úrodu, hospodářská zvířata a další. Zvládnete to?

Původní cena: 899 Kč (649 Kč)

Ikonickou hru Mafia III vám pravděpodobně ani nemusíme představovat. Ačkoliv tento titul čelí nemalé kritice, stále se jedná o poměrně oblíbenou hru, ve které se vžijete do role bývalého vojáka jménem Lincoln Clay. Po tom, co se vrátí z bojů ve Vientamu, jeho černou mafii zradí a vyhladí mafie italská. Tímto začne vaše cesta s vidinou pomsty, kdy se budete muset potýkat s řadou nástrah a překážek.

Původní cena: 29,99 € (14,99 €)