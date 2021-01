Konkurence pro iPhony 12 je tu: Samsung představil nové Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra

První skutečně tvrdá konkurence pro nedávno představené iPhony 12 (Pro) je tu. Samsung totiž před malou chvílí na své tradiční akci Unpacked světu představil novinky ze své vlajkové řady Galaxy S – konkrétně modely S21, S21+ a S21 Ultra. Právě ty zřejmě půjdou v následujících měsících iPhonům 12 po krku nejvíce ze všech konkurenčních smartphonů. Jaké tedy jsou?

Stejně jako v loňském roce vsadil i letos Samsung na celkem tři modely řady Galaxy S, přičemž dva z nich jsou “základní” a jeden pak prémiový. Slovo “základní” je pak v uvozovkách zcela záměrně – svou výbavou totiž Galaxy S21 a S21+ vstupní modely této řady rozhodně nepřipomínají. Ostatně, v následujících řádcích se o tom budete moci přesvědčit sami.

Zatímco Apple vsadil u iPhonů 12 na ostré hrany, Samsung se u svých Galaxy S21 drží stále zaoblených tvarů, které jsou pro tuto řadu v posledních letech naprosto typické. Oproti předešlým generacím však přesto designově vyčnívá – zejména tedy díky přepracovanému modulu pro fotoaparát, který je mnohem výraznější, než na co jsme byli u Samsungu doposud zvyklí. Nutno nicméně podotknout, že o krok vedle se alespoň dle našeho názoru nejedná, jelikož modul působí stejně jako v případě modulů iPhonů 11 Pro či 12 Pro poměrně uhlazeným dojmem. Kombinace lesklého kovu s matnými skleněnými zády je holt sázkou na jistotu.

V hlavní roli fotoaparát

Co se týče technických specifikací fotoaparátu, u modelů S21 a S21+ naleznete v modulu celkem tři objektivy – konkrétně ultraširokoúhlý 12 MPx se záběrem 120 stupňů, 12 MPx širokoúhlý objektiv a 64MPx teleobjektiv disponující trojitým optickým zoomem. Vepředu pak naleznete v klasickém “průstřelu” ve středu horní části displeje 10Mpx fotoaparát. Na porovnání s iPhony 12 si sice budeme muset ještě počkat, minimálně v teleobjektivu má nicméně Galaxy S21 a S21+ slušně navrch.

Pokud by vám pak takto kvalitní fotoaparát nestačil, sáhnout můžete po prémiové řadě Galaxy S21 Ultra, která nabízí ultraširokoúhlý objektiv se stejnými vlastnostmi jako předešlé modely, avšak širokoúhlý objektiv disponující neuvěřitelnými 108 MPx a dva 10MPx teleobjektivy disponující v jednom případě desetinásobným optickým zoomem a ve druhém pak trojnásobným optickým zoomem. O dokonalé zaostřování se pak stará modul pro laserové ostření, který bude zřejmě obdobou LiDARu od Applu. Skvěle vypadá na papíře i přední fotoaparát tohoto modelu – nabízí totiž 40 MPx. iPhony 12 (Pro) přitom disponují jen 12 MPx předními fotoaparáty.

Displej rozhodně neurazí

Telefony jsou vyráběny celkem ve třech velikostech – konkrétně 6,1” v případě S21, 6,7” v případě S21+ a 6,8” v případě S21 Ultra. První dva zmiňované modely mají stejně jako iPhony 12 displeje zcela rovné, S21 Ultra je pak po bocích podobně jako iPhony 11 Pro a starší zaoblený. Co se týče typu displeje a rozlišení, Galaxy S21 a S21+ spoléhá na panel Full HD+ s rozlišením 2400 x 1080 krytý sklem Gorilla Glass Victus. Model Ultra je pak vybaven Quad HD+ displejem s rozlišením 3200 x 1440 při neuvěřitelné jemnosti 515 ppi. Ve všech případech se jedná o Dynamic AMOLED 2x s podporou adaptivní obnovovací frekvence a to až do 120 Hz. iPhony přitom nabízí jen 60 Hz.

Spousty RAM, nový čipset i podpora 5G

Fotogalerie samsung galaxy s21 1 samsung galaxy s21 7 samsung galaxy s21 5 samsung galaxy s21 4 +4 Fotek samsung galaxy s21 3 samsung galaxy s21 2 samsung galaxy s21 6 Vstoupit do galerie

Srdcem všech nových modelů je 5nm čipset Samsung Exynos 2100, který byl světu oficiálně odhalen teprve v pondělí na CES. Velmi zajímavě se jako již tradičně jeví RAM výbava, na které Samsung opravdu nešetří. V době, kdy Apple do svých nejlepších iPhonů vkládá “jen” 6 GB totiž do “základních” modelů napěchoval Samsung rovných 8 GB a u modelu S21 Ultra pak můžete vybírat z 12 a 16 GB RAM variant – tedy z dvou až skoro trojnásobku toho, čím disponují iPhony. Až ostré testy nicméně ukáží, zda jsou tyto velké rozdíly vidět i v běžném životě, než jen na papíře. Kdyby vás pak zajímaly paměťové varianty, k dispozici jsou u S21 a S21+ 128 a 256GB verze, u S21 Ultra je pak k dispozici i 512GB verze. Velmi zajímavé je, že se letos Samsung u všech modelů rozloučil s podporou paměťových karet, takže interní paměť už uživatelé snadno nerozšíří. Co naopak samozřejmě nechybí je podpora 5G sítí, které se těší ve světě čím dál většímu rozmachu. Model Ultra pak dostal do vínku i podporu stylusu S Pen.

O zabezpečení telefonu se bude starat stejně jako v předešlém roce čtečka otisků prstů v displeje. U všech modelů vsadil Samsung na kvalitnější, ultrazvukovou verzi, která by měla uživatelům poskytnout komfort v podobě vysoké bezpečnosti v kombinaci s rychlostí. Zde nezbývá než doufat, že se Apple inspiruje u iPhonů 13 a Face ID právě čtečkou v displeji také doplní.

Baterie

U nových Galaxy S21 se nešetřilo ani na bateriích. Zatímco nejmenší model se pyšní 4000 mAh akumulátorem, střední nabízí 4800 mAh akumulátor a největší pak dokonce 5000 mAh akumulátor. Všechny modely jsou jako již tradičně vybaveny USB-C portem, podporou superrychlého nabíjení 25W nabíječkami, podporou 15W bezdrátového nabíjení či reverzním nabíjením. Výdrž telefonů by pak měla být dle slov Samsungu velmi dobrá díky nasazení mimořádně úsporného čipsetu.

Ceny nepřekvapí

Jelikož se jedná o vlajkové lodě, je jejich cena relativně vysoká. Za základní 128 GB Galaxy S21 zaplatíte 22 499 Kč, za vyšší 256GB variantu pak 23 999 Kč. K dostání jsou v šedé, bílé, růžové a fialové verzi. Co se týče Galaxy S21+, za 128GB variantu zaplatíte 27 999 Kč a za 256GB variantu 29 499 Kč. K dostání jsou v černé, stříbrné a fialové verzi. Za prémiový model Galaxy S21 Ultra pak ve verzi 12 GB RAM + 128 GB zaplatíte 33 499 Kč, za verzi 12 GB RAM + 256 GB je to 34 990 Kč a za nejvyšší 16 GB RAM a 512 GB verzi pak 37 999 Kč. K dispozici je tento model v černé a stříbrné variantě. Poměrně zajímavé je, že spolu s představením novinek spustila Mobil Pohotovost novou „upgradovací akci“, v rámci které je lze získat za skutečně přívětivé ceny. Více informací o ní se můžete dozvědět například zde.

Obecně se tedy dá říci, že všechny tři nově představené modely vypadají na papíře více než dobře a iPhony vcelku hravě překonávají. Již mnohokrát jsme však byli svědky toho, že papírové specifikace ve výsledku neznamenaly vůbec nic a i telefony s lepší výbavou se nakonec musely před technicky zastaralými iPhony s nižší RAM pamětí či menší kapacitou výdrže baterie poklonit. Zda to bude i případ nových Samsungů nicméně ukáže až čas. Pokud by vás zajímalo o novince více informací, dozvíte se je na našem sesterském magazínu zde.

Nový Samsung Galaxy S21 si lze předobjednat například zde