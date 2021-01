Macy šly před Vánoci na dračku

Jakmile skončí čtvrtletí, vyrojí se analytici, aby odhadli prodeje zboží u jednotlivých značek. V nejnovější zprávě se analytici IDC a Canalys zaměřili na prodeje Maců, které si ve čtvrtém čtvrtletí vedly náramně. Je ale nutné říct, že se dařilo celému segmentu počítačů.

Fotogalerie MacBook Air M1 2020 MacBook Air 2020 M1 MacBook Air M1 MacBook Air +7 Fotek MacBook Air M1 MacBook Air 2020 MacBook Air M1 unboxing MacBook Air M1 MacBook Air M1 unboxing MacBook Air folie Vstoupit do galerie

Analytici ve zprávě tvrdí, že k takovému globálnímu nárůstu prodeje počítačů došlo naposledy v roce 2010, přičemž v posledním čtvrtletí minulého roku došlo k meziročnímu zvýšení o 26,1 %. Samozřejmě to má své opodstatnění, na které není těžké přijít. Pandemie koronaviru stále svírá běžný život, a tak se zvyšuje potřeba pracovat či studovat z domu. Analytici také tvrdí, že tempo růstu bude pokračovat i nadále. Pokud se podíváme blíže na dodávky Applu, ty meziročně v posledním čtvrtletí stouply o 49,2 %, a to z 4,927 milionů na 7,349 milionů. O 48,3 % meziročně stouply prodeje společnosti Acer. Dařilo se i Lenovu a Dellu, kteří si polepšili meziročně v posledním čtvrtletí o 29 a 26,8 %. Pokud se podíváme na dodávky za celý rok, Apple dodal v roce 2020 údajně 23,1 milionů Maců, zatímco v roce 2019 to bylo přibližně 17,9 %. To znamená meziroční nárůst o 29,1 %, což je opět nejvíc ze všech. V závěsu je opět Acer, který zaznamenal meziroční nárůst o 22,9 %. U Lenova to bylo například 12 %.

Na problematiku prodeje počítačů v minulém čtvrtletí má o něco odlišný pohled také společnost Canalys, která ale potvrzuje extrémně dobré jablečné čtvrtletí. Dle jejich odhadů vzrostly meziročně prodeje ze zhruba 4,95 milionů na 7,18 milionů, což znamená meziroční nárůst 45 %. I v tomto případě je v závěsu společnost Acer, která si měla polepšit meziročně o 38,6 %. Podle Canalys celkové dodávky počítačů v minulém čtvrtletí meziročně povyrostly o 25,4 %. Více opět v tabulce pod odstavcem. Pořídili jste si před Vánoci nové „železo“?