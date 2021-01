Pokud se vám podařilo již nyní v České republice sehnat HomePod mini, tak patříte mezi šťastlivce. O to větší šťastlivci pak jste v případě, že se vám podařilo ulovit hned dva kusy, ze kterých můžete vytvořit stereo pár. V současné době jsou totiž v tuzemsku nové malé HomePody nedostatkovým zbožím – sehnat je můžete prakticky pouze od překupníků, a to za uměle navýšenou cenu, popřípadě si pro ně musíte zajet do jednoho z okolních států. Jestliže máte své dva HomePody (mini) propojené ve stereo režimu a přijde vám, že jsou prohozené kanály, tedy že levý HomePod přehrává zvuk pravého a naopak, tak se nejedná o žádný problém. Kanály lze totiž jednoduše přenastavit – jak na to zjistíte v tomto článku.

Jak prohodit levý a pravý kanál stereo HomePodů

Jestliže se vám podařilo nějakým způsobem prohodit kanály stereo HomePodů, popřípadě pokud jste je přemístili a kanály nyní nesedí, tak se nemusíte ničeho bát. Pro přehození kanálů stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste měli oba dva HomePody (mini) zapnuté.

Poté se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Domácnost.

Nyní si najděte tu domácnost a místnost, ve které se HomePody nachází. Samozřejmě v domácnosti musíte mít oprávnění pro provádění úprav.

V rámci konkrétní domácnosti pak podržte prst na dlaždici HomePodů.

Po chvilce držení se objeví nové okno s přehrávačem.

V tomto okně přejeďte prstem dolů, čímž se dostanete do sekce s předvolbami.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části rozklikněte kolonku Nastavení zvuku.

Pro přehození kanálů už nyní jen stačí, abyste klepnuli na šipky mezi dvěma HomePody.

Výše uvedeným způsobem můžete v rámci aplikace Domácnost jednoduše prohodit levý a pravý kanál u HomePodů, které jsou k sobě připojeny ve stereo režimu. Kromě toho si v rámci těchto předvoleb můžete HomePod například přejmenovat, změnit jeho umístění, anebo přidávat různé automatizace. Postupně na našem magazínu přidáváme různé návody ohledně HomePodů. Máte-li tedy v plánu si v budoucnu HomePod pořídit, popřípadě pokud už jej máte objednaný, tak si můžete být jisti, že je s našimi návody budete schopni ovládat na maximum.