7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (14. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hledáte nějaký praktický nástroj, který by vás dokázal v okamžiku motivovat, povzbudit či obšťastnit? V takovém případě by mohla přijít vhod aplikace Widget Quotes. Tento program vám totiž zpřístupní parádní widgety s libovolnými citáty nejrůznějších kategorií.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace MovieSpirit – Movie Maker Pro získáte parádní nástroj, který potěší především ty uživatele, kteří častokrát potřebují upravit nějaká videa. Tento nástroj vám totiž umožní videa různě zkracovat, stříhat, ořezávat, transformovat, pracovat s vrstvami, klíčovat pozadí a podobně.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi vášnivé milovníky hudby a jste hrdí na svou iCloud/Apple Music knihovnu, zbystřete. Aplikace Marvis Pro totiž nabízí unikátní způsob pro nádhernou prezentaci vaší hudební knihovny a zároveň se pyšní velice přívětivým a minimalistickým uživatelským prostředím. Jak program vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 149 Kč (25 Kč)

Klíčem k poctivé produktivitě je bezesporu správné plánování. Přesně proto byste tento úkol neměli opomínat a jednotlivé úkoly si zapisovat. S tímto vám dokáže pomoci aplikace TaskCat – Simple Todo Tasklist, která vám dovolí tvořit jednoduché seznamy, které se automaticky synchronizují skrze iCloud.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

V dnešní době je poměrně na počítači sledovat například využití procesoru, pamětí a podobně. Aplikace System Activity Monitors přináší podobný zážitek i na jablečné telefony a tablety, kdy vám umožní monitorovat využití paměti a úložiště, stav baterie a další informace o zařízení.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Velice oblíbená hra This Is the Police opět zavítala do akce. V tomto titulu se totiž podíváte na příběh plný korupce, zločinu a různých intrik. Sami se ocitnete v roli šéfa policejního sboru jménem Jack Boyd a budete muset čelit kriminálním živlům. Přesně proto budete muset spravovat celý sbor, reagovat na volání o pomoc, vyšetřovat zločiny a potýkat se s mafií. Zdali se ale vydáte cestou poctivého policisty, nebo naopak vám budou přívětivější úplatky a podobně, je už jen na vás. Hlavním úkolem totiž je, abyste si vydělali půl milionu dolarů během 180 dní, protože následně odcházíte do důchodu.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Napadlo vás už někdy, že byste svou fotografii chtěli vylepšit přidáním nějakého nápisu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohl zaujmout nástroj Title – Add Text On Photo. Tento program nabízí několik druhů písem a dokáže poměrně elegantně vylepšit vaše fotky.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)