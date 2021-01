Interaktivní film Erica z PS si na iPhonech budete moci zdarma vyzkoušet už tento týden

Rok a půl od původního vydání na Playstation přinese vývojářksý tým ze studia Flavourworks svůj nejnovější počin na zařízení s iOS. Interaktivní film Erica nabídne příběh stejně pojmenované hlavní hrdinky (televizní herečka Holly Earl), která se snaží odkrýt temná tajemství v minulosti své rodiny. Jde primárně o narativní zkušenost, která vás jako hráče bude vyzývat k rozhodování v důležitých momentech příběhu. Při vydání na konzole ji herní kritici často kritizovali právě za malou míru interaktivity a absenci hratelnostních prvků. Během prací nai převodu na mobilní zařízení však vývojáři zapracovali na jistém zvýšení interaktivity a přizpůsobení hry dotykovým obrazovkám.

Studio Flavourworks stojí na vývoji podobných projektů a samo hlásá, že jeho cílem je tvořit průlomové zážitky za pomoci nejmodernějších technologií. Pokud ale máte rádi podobné interaktivní filmy (z nedávné doby můžeme vypíchnout například mrazivě současný The Complex) a víte, do čeho jdete, Ericu si určitě užijete. Pokud si nejste jistí, jestli půjde o váš šálek kávy, máme taky dobrou zprávu. Erica od pátku 15. ledna k dispozici v demo verzi zcela zdarma. Nejsme si jistí, zda-li společně s ní dorazí do App Storu i plná verze hry. Vývojáři se ohledně vydání kompletního zážitku zatím nevyjádřili. Vzhledem k atmosférické ukázce ovšem budeme situaci pečlivě sledovat.