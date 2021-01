CES 2021 – Den 3: Respirátor z budoucnosti, chytrá kosmetika a stroj na mrogurt

Další den veletrhu CES 2021 je za námi. Jak vypadaly jeho největší zajímavosti? Došlo například na představení chytré rtěnky a chytrého parfému, futuristického respirátoru nebo třeba zmrzlinovač na kapsle.

Chytrý respirátor i kosmetika

Ochranné pomůcky jsou i nadále v popředí zájmu zákazníků, výrobců i prodejců. Na letošním veletrhu CES se představil Project Hazel – koncept respirátoru N95, který je nabitý technologickými vychytávkami – nabízí například prvky, které zlepší zvuk vašeho hlasu tak, aby vám i přes zakrytá ústa a nos bylo rozumět. Samozřejmostí je dále aktivní ventilace, automatická sterilizace a LED RBG podsvícení. Tento bezesporu zajímavý koncept má na svědomí společnost Razer, jeho finální realizace je nicméně ve hvězdách. Na CES 2021 se překvapivě představila také kosmetika – ovšem ne jen tak ledajaká. Produkt Yves Saint Laurent Perso v sobě skrývá trojici kazet na tekuté rtěnky spolu se štětečkem, díky kterému si můžete namixovat přesný odstín a barvu. Na podobném principu funguje také Ninu, chytrý parfém, který obsahuje tři různé vůně ve třech lahvičkách. Ninu se prostřednictvím aplikace napojí na váš iPhone, a vy si poté můžete namíchat vůni přímo na míru s pomocí umělé inteligence.

Drony, sluchátka i zmrzlinovač

Společnost Anker představila na veletrhu CES 2021 bezdrátová sluchátka Liberty Air 2 Pro s funkcí aktivního potlačení okolního hluku. Lehounká sluchátka, připomínající svým vzhledem AirPods Pro od Applu, nabízí kromě aktivního potlačení hluku také dva režimy propustnosti, detekci sluchátek v uchu a voděodolnost třídy IPX4. Sluchátka budou dodávána s devíti páry silikonových špuntů a nabídnou také možnost dotykového ovládání. Jejich cena bude v přepočtu činit zhruba 2700 korun. Společnost Sony se pochlubila svým novým dronem s názvem Airpeak. Čtyřmotorové dálkově ovládané zařízení je schopné nést digitální fotoaparát Sony A7S III, může se pochlubit precizní, stabilní dráhou letu a spolehlivostí. Společnost Sony bohužel u dronu neuvedla cenu ani datum jeho uvedení do prodeje. Poslední dobou se čím dál více také rozšiřuje portfolio výrobků do domácnosti – a nemusí se vždy jednat o součást smart home. Společnost Sigma Phase například na CES 2021 představila svůj stroj na zmrzlinu s názvem ColdSnap. Tento doplněk pro všechny milovníky mražených pochoutek umí vyrobit porce zmrzliny, mraženého jogurtu, ale také různých alkoholických i nealko nápojů, přičemž výroba většiny pochoutek zabere jen necelé dvě minuty. Stroj se vejde na kuchyňskou linku a vkládají se do něj kapsle, což z něj činí zajímavý doplněk pro všechny, kteří si potrpí na podobná zařízení.