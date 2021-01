CES 2021- Den 2: Rolovací smartphony, vybavení chytré domácnosti a herní stůl

Další den konání mezinárodního veletrhu CES 2021 je za námi. Firmy na svých online videokonferencích tentokrát představily například rolovací smartphony (LG), došlo ale také na vybavení chytré domácnosti, skvělý herní stůl a počítače od HP.

Rolovací smartphone

Vypadá to, že skládací smartphony již v současné době nikoho nepřekvapí. Výrobci chytrých mobilních telefonů ale neusínají na vavřínech a neustále vymýšlí nové a nové způsoby, jak zaujmout spotřebitele, případně jak jim zpříjemnit práci s technologiemi. Společnost LG na letošním veletrhu CES 2021 představila svůj rolovací chytrý telefon. Video s ukázkou toho, jak se telefon – připomínající spíše samotný displej – tímto pozoruhodným způsobem otevírá a zase zavírá, si firma nechala až na závěr své videokonference. Konceptů s rolovacími smartphony jsme samozřejmě viděli již nespočet, v případě LG se ale jedná o reálný produkt, který by podle vyjádření zástupců společnosti měl spatřit světlo světa ještě v průběhu tohoto roku.

Technologie pro dobu kovidovou – herní stůl a bezdotykový zvonek

Pandemická situace změnila v loňském roce životy mnoha lidí, i to, jakým způsobem studujeme, pracujeme, jak se bavíme, nebo jak používáme moderní technologie. S trochou nadsázky by se dalo říci, že na veletrhu CES rozhodně nebyla nouze o novinky, které jsou jako dělané do “doby karanténní”. Jednou z nich je například herní stůl, na jehož dotykovém povrchu si můžete zahrát jakoukoliv hru. Odpadá nutnost hlídání a rozmisťování figurek, herních kostek, fyzických herní desek, karet, žetonů či peně, hraní probíhá online. Díky internetové konektivitě mohou spolu hrát majitelé stolů kdekoliv na světě – na dálku. Herní stůl pochází z dílny společnosti Arcade1Up, která má na svědomí například nová zpracování retro herních automatů. Stůl s názvem Infinity Game Table zaznamenal obrovský úspěch na Kickstarteru, kde jej zájemci podpořili částkou více než jeden milion dolarů. Jeho úhlopříčka činí 24 palců, první kusy by se měly začít prodávat v první polovině tohoto roku v přepočtu zhruba za 12 800 korun. Současná situace dotykům příliš nepřeje. Ve firmě Alarm.com to dobře vědí, proto na letošním veletrhu CES předvedli bezdotykový chytrý videozvonek, u kterého není potřeba nic mačkat. Vestavěná kamera rozpozná, když se někdo před zvonek postaví, a dojde k automatické aktivaci kamery i mikrofonu. Součást balení je také užitečná rozhožka s více než jasnými pokyny pro každého návštěvníka.

Ještě chytřejší router a novinky od HP

Na veletrhu CES nesmí žádný rok chybět ani technika, potřebná pro provoz domácí či firemní sítě. Společnost Linksys letos představila router nové generace, který se mimo jiné vyznačuje schopností detekce pohybu a nabízí podporu Wi-Fi 6E v pásmu 6GHz. Router tedy slouží nejen jako nástroj pro připojení vaší domácnosti k internetu, ale také jako zabezpečovací zařízení, které v případě detekce pohybu v době vaší nepřítomnosti odešle na váš smartphone příslušné upozornění. Novinka s názvem Linksys AXE8400 by měla přijít na trh počátkem tohoto léta, její cena bude v přepočtu začínat zhruba na 9 600 korunách. Na veletrhu CES nesmí pochopitelně chybět ani počítače. Dnes přišla ke slovu společnost HP se svými modely Elite Folio, EliteBook Aero a Envy 14. Elite Folio představuje komerční verzi počítače Spectre Folio. Jedná se o laptop klasického typu (tedy bez odnímatelné obrazovky a klávesnice), nabízí ale bohatší možnosti pohybu monitoru. Součástí počítače je také AES pero, laptop nabízí také podporu 5G konektivity. Na trh by měl být uveden letos v únoru. Jak název napovídá, v případě modelu HP EliteBook Aero se můžeme těšit na opravdu lehoučký laptop s úhlopříčkou displeje 14 palců. Aero bude osazeno procesorem Intel Core 11. generace a bude k dostání v klasické i 5G variantě. Trojice mikrofonů, pokročilé nástroje pro bezpečnost při videohovorech a možnost objednání verze se speciálním bezpečnostním displejem dělají z tohoto modelu ideálního pomocníka pro práci kdekoliv a kdykoliv. Zahájení prodeje se očekává letos v březnu. Běžným uživatelům je pak určen model HP Envy 14, opatřený 14-palcovým displejem s rozlišením 1920 x 1200 pixelů, osazený procesorem Intel Core 11. generace a grafikou Nvidia GTX 1650 Ti Max Q.