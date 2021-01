Měla být sluchátka AirPods Max modulární? Grafiky v Apple Storech to naznačují

Představení prvních náhlavních sluchátek z dílny Applu předcházely tuny úniků informací, díky kterým věděl svět v předstihu, co od této zajímavé novinky očekávat. Ne všechny úniky se však nakonec ukázaly jako zcela pravdivé. Například zprávy týkající se modulárního zpracování, díky kterému mělo být možné sluchátka barevně velmi snadno přizpůsobit výměnou náhlavního mostu, náušníků i kovových mušlí vzaly představením AirPods Max z velké části za své. Zdá se však, že podobná vychytávka v plánu přeci jen byla.

Samotný Apple prostřednictvím svých představitelů v jednom z nedávných rozhovorů přiznal, že AirPods Max nejsou tak úplně sluchátky, která zprvu zamýšlel a že u nich musel sáhnout po pár alternativních řešeních, aby je byl schopen v řádném termínu dokončit. Jako příklad tehdy uvedl použití digitální korunky pro ovládání, která nahradila původně zamýšlené dotykové ovládání na mušlích. Grafiky objevující se v posledních týdnech v Apple Storech po celém světě (tedy alespoň těch otevřených) pak zase naznačují, že přizpůsobitelnost sluchátek měla být daleko zajímavější než nynější možnost ve formě pouhé výměny náušníků. Grafiky totiž zobrazují AirPods Max rozložená na tři základní části – konkrétně náhlavní most, mušle a náušníky, což se však zdá s ohledem na nynější možnosti přinejmenším zvláštní. Ostatně, naráží na to i čím dál více leakerů, kteří dříve o modularitě AirPods Max informovali a kteří nyní svá slova právě těmito grafikami potvrzují.

Ačkoliv samozřejmě nelze se stoprocentní jistotou říci, zda jsou spekulace ohledně modulárních AirPods Max pravdivé či nikoliv, je jasné, že by podobná vychytávka u sluchátek nejednoho jablíčkáře velmi potěšila. Jednalo by se navíc o skutečně unikátní vlastnost, kterou by se Applu podařila jeho sluchátka velmi slušně odlišit od veškeré konkurence. Na podobnou vychytávku si nicméně budeme muset minimálně do další generace AirPods Max počkat.