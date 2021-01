Jak na iPhone ve Zkratkách organizovat zkratky do složek

V rámci iOS 13 Apple přispěchal s novou aplikací, která nesla název Zkratky. V rámci této aplikace si můžete vytvářet všemožné zkratky, které vám mohou usnadnit každodenní život. Kromě toho jsou součástí Zkratek také automatizace, v rámci kterých můžete tvořit další akce, které se spustí automaticky vždy, když nastane nějaký stav. Jestliže využíváte Zkratky naplno, tak jste se dost možná dostali do fáze, kdy se v nich ztrácíte. Naštěstí si ale jednotlivé zkratky můžete organizovat do složek, o čemž ví doopravdy málo uživatelů. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Chcete-li na vašem iPhonu v rámci aplikace Zkratky organizovat zkratky do jednotlivých složek pro lepší přehlednost, tak se nejedná o nic složitého. Je pouze nutné, abyste měli nainstalovaný operační systém iOS 14 (iPadOS 14 v případě iPadu). Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu či iPadu samozřejmě nativni aplikaci Zkratky otevřeli.

otevřeli. Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Moje zkratky.

Tímto se zobrazí seznam všech dostupných zkratek. V levém horním rohu klepněte na Zkratky.

Nyní se zobrazí jednotlivé předvytvořené složky. Pro vytvoření vlastní klepněte vpravo nahoře na složku s ikonou +.

Na další obrazovce zadejte název a vyberte si ikonu, poté vpravo nahoře klepněte na Přidat.

Tímto způsobem jste v rámci aplikace Zkratky úspěšně vytvořili složku pro zkratky. Jestliže nyní chcete nějakou zkratku do nově vytvořené složky přidat, tak se přesuňte do složky Všechny zkratky. Zde pak vpravo nahoře klepněte na Vybrat a vyberte požadované zkratky. Nakonec dole stiskněte možnost Přesunout a vyberte vaši nově vytvořenou složku.