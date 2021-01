7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (12. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

V dnešní moderní době, kdy jsme takřka ze všech stran obklopeni různými obrazovkami, se můžeme poměrně snadno setkat s problémy s usínáním. V tomto směru by mohla přijít vhod aplikace Sleep Sounds: relaxing sounds, která nabízí řadu parádních uklidňujících zvuků, jež vám pomohou zrelaxovat a usnout. Zároveň tento program můžete použít i jako budík a samozřejmě nechybí ani možnost časovače pro vypnutí přehrávání.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, jaký konkrétně hluk se v dané situaci nachází ve vašem okolí? Odpověď na tuto otázku vám dokáže poskytnout aplikace dB meter – noise measure, která dokáže spolehlivě měřit hladinu hluku ve zmiňovaném okolí a vykreslovat perfektní graf.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikaci AllPass Pro bychom mohli označit za jakési alternativní řešení za nativní Klíčenku na iCloudu. Tento nástroj taktéž slouží pro zašifrované uchovávávní vašich přihlašovacích údajů, hesel a podobně, přičemž nabízí řadu dalších možností. Zároveň si totiž poradí s uložením čísel platebních karet, zabezpečených poznámek a podobně. Všechna data jsou šifrována skrze AES 256-bit a v rychlosti si je můžete zálohovat či exportovat/importovat.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže váš iPhone či iPad častokrát používáte pro tvorbu nejrůznějších dokumentů v rámci aplikací jako Notability, Scrivener, GoodNotes, Pages, Keynote, Word, PowerPoint nebo Excel a rádi byste svou práci obohatili, zbystřete. Do akce totiž zamířil program All Fonts : Install Any Fonts, který vám umožní nainstalovat zbrusu nová písma, díky čemuž můžete zmiňované dokumenty elegantně obohatit.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Program Textkraft Professional primárně cílí na nejrůznější autory, žurnalisty, překladatele a ostatní uživatele, kteří se věnují různému psaní. S pomocí tohoto textového procesoru si tak můžete psát ty nejrůznější dokumenty a mít je následně uloženy na jednom místě. Aplikace dokonce nabízí český slovník, podporuje multitasking skrze Split View, nabízí řadu dalších možností a je určena pouze pro iPad.

Původní cena: 379 Kč (199 Kč)

Rozšířená realita se těší stále vzrůstající popularitě. To dokazuje počet velice kvalitní her, které s AR úzce spolupracují. Mezi ně se řadí i titul The Machines. V této skvěle zpracované hře se budete moci utkat s vašimi přáteli a poměřit tak své síly, přičemž si budete moci užít kvalitně zpracovaný 3D zvuk, skvělou grafiku a úžasnou hratelnost.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Templates for Keynote potěší především ty uživatele, kteří častokrát tvoří nejrůznější prezentace v rámci programu Apple Keynote. Tento nástroj vám totiž odemkne více než 600 skvěle zpracovaných šablon a usnadní vám tak celou vaši práci.

Původní cena: 199 Kč (179 Kč)