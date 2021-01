5 vychytávek na home office pro produktivní start roku

Komerční sdělení: Přinášíme pár tipů na produkty z e-shopu, které usnadní práci doma a nachytří vaši domácnost v novém roce! Znáte je všechny?

1. PowerUSB PD až 60W

Pokud sháníte výkonný adaptér pro rychlonabíjení iPhonu, Macbooku či snad nového Magsafe, přihoďte si do košíku tuhle kostku. Tahle stylová nabíječka disponuje USB-C PD portem s výkonem 45W a zbytek výkonu rozdělí mezi další tři porty.

2. USBcube za pár korun zabere minimum místa

S místem je to někdy obtíž. Proto máme v sortimentu tyhle maličké USB kostky, které se svými čtyřmi porty slouží k nabíjení drobných gadgetů. Skvělá věc taky na cesty!

3. PowerCube do každé místnosti

Kdo by neznal ikonickou PowerCube? Klasika s 5 zásuvkami v jedné kostce, nebo verze s USB porty a prodlužkou. Zapojené kabely si díky kostkovému tvaru nepřekáží a bílé provedení PowerCube splyne s každým interiérem.

4. Homekitové zásuvky VOCOlinc

Co je pro jablíčkáře víc, než štítek “Works with Apple HomeKit” na obalu produktu? My máme v sortimentu hned dva typy homekitových zásuvek od VOCOlinc, k jejich používání nepotřebujete žádný Bridge – stačí iPhone, stabilní Wi-Fi, případně domácí centrum pro ovládání mimo domov. Navíc, tyhle zásuvky umí i měřit spotřebu energie.

5. MOFT je stylový stojan pro váš Macboook

Stojan, který pevně drží na vašem zařízení, po složení je tak tenký, že jej nemusíte sundávat a zároveň svým designem nehyzdí váš stylový MacBook či iPad? Tady je. Přestavujeme MOFT LaptopStand a MOFT TabletStand. Mimochodem, MOFT přišel z USA a je historicky nejúspěšnější produkt svého druhu na Kickstarteru. Omrkněte ho blíž!