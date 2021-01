Co dělat, když se vám na Macu zasekává psaní

Pokud se i vy potýkáte s nepříjemným problémem, kdy celý macOS funguje rychle a bez problémů, ale psaní na klávesnici je sekané a jednotlivá písmenka doskakují třeba i vteřinu poté, co jste je fyzicky napsali, pak vás jistě bude zajímat, jak jej vyřešit. Problém se týká především uživatelů s macOS Big Sur a trápí jak ty, kteří mají externí klávesnici na svém iMacu, Macu Pro nebo Mac mini, tak i ty, jenž používají integrovanou klávesnici v MacBooku.

Pokud máte externí klávesnici

Pokud používáte externí klávesnici, je řešní problému snadnější než s integrovanou. Pokud chcete problém vyřešit jednorázově a občas to skutečně pomůže i na trvalo, pak stačí klávesnici fyzicky vypnout pomocí tlačítka pro vypnutí a opět zapnout a připojit. Vše by mělo začít fungovat a psaní bude opět plynulé. Pokud se tak neděje, pak je nutné jít od nastavení, zde zvolit Bluetooth a tam klávesnici zakázat a opět ji znovu spárovat s počítačem, ideálně tak, že ji přes Lightning konektor připojíte do USB svého počítače. Problém by měl být odstraněn. Někdy se může oběvit znovu, jindy je řešení trvalé a dokud Apple nevydá opravu pro Big Sur, pak je jediným řešením tento postup opakovat vždy, když se psaní začne zasekávat.

Pokud máte integrovanou klávesnici

V momentě, kdy se vám stejný problém stane na MacBooku, na kterém používáte integrovanou klávesnici, je řešení o něco nepříjemnější. První možností, která ne vždy zabere, ale na druhou stranu je milosrdnější k uživateli, je se pouze odhlásit z macOS a přihlásit znovu. Pokud to nezabere, pak je nutné počítač restartovat. Bohužel není v tomto případě žádná rada, jak problém odstranit trvale a nezbývá, než čekat, až Apple vydá novou aktualizaci Big Sur