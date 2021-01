Aplikace do stavového řádku Macu: 13 skvělých nástrojů, které stojí za vyzkoušení

Jestliže patříte mezi vlastníky jablečného počítače, tak už jste se s největší pravděpodobnostní sžili se všemožnými funkcemi a technologiemi, které Apple využívá. Novým uživatelům v tomto případě mohly pomoci speciální vánoční články, které jsme pro vás připravili. Rozhodně už vám tedy není cizí slovíčko Touch Bar, anebo třeba Magic Trackpad. Macy a MacBooky jsou především pracovní stroje, které mají za úkol jediné – dostat vás ke konci pracovního dne v co možná nejkratším čase. Pomoci vám v tom mohou také různé aplikace, a to jak ty nativní, tak od třetích stran. K některým aplikacím můžete získat rychlý přístup prostřednictvím horní lišty. V rámci tohoto článku se budeme věnovat právě těmto aplikacím, konkrétně si jich ukážeme 13.

Amphetamine

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali váš Mac nechat běžet, jelikož na pozadí běžel nějaký proces. Většina z vás asi přešla do Předvoleb systému, kde uspání Macu vypnula, což ale není vůbec potřeba. Můžete si stáhnout aplikaci Ampthetamine, pomocí které si nastavíte, po jak dlouhou dobu se nemá Mac uspat. Můžete také nastavit vypnutí uspání do ukončení nějaké aplikace, apod.

Aplikaci Amphetamine stáhnete zde

Clocker

Patříte mezi jedince, kteří pracují s různými lidmi po celém světě? Pokud ano, tak jste se dost možná někdy ocitli v situaci, kdy jste nevěděli, zdali máte dotyčnému popřít pěkný den, odpoledne, večer, anebo třeba noc, a to kvůli rozdílným časovým pásmům. Pokud si stáhnete aplikaci Clocker, tak už se nikdy v podobných problémech neocitnete. V rámci Clocker si totiž můžete nechat zobrazit časy v různých časových zónách.

Aplikaci Clocker stáhnete zde

Flow

Co si budeme nalhávat, asi každý z nás má občas nějakou krizi a namísto práce se podíváme na nějaké video, čehož pak litujeme. Všude kolem nás existuje nespočet věcí, které nás mohou různě rozptylovat. S tím nám může pomoci aplikace Flow, která se vás pokusí udělat co možná nejproduktivnějším. Flow využívá speciální techniky – rozdělí váš čas na krátké několikaminutové části s tím, že po každé části dostanete za odměnu přestávku.

Aplikaci Flow stáhnete zde

Screenie

Asi každý z nás ví, že v rámci macOS provedete jednoduše snímek obrazovky stisknutím klávesové zkratky Command + Shift + 3 (4, 5). ne každému ale musí nutně vyhovovat výchozí chování snímků obrazovky, které vytvoří systém. Pokud se rozhodnete pro stažení aplikace Screenie, tak budete mít nad snímky obrazovky větší pořádek a větší moc. Jestliže každý den vytvoříte nespočet snímků obrazovky, tak je Screenie přesně pro vás.

Aplikaci Screenie stáhnete zde

Hard G

S vaší rodinou a kamarády můžete komunikovat různými způsoby. Většina z nás v dnešní době samozřejmě preferuje klasické chatování. V rámci chatovacích aplikací můžete mimo jiné posílat také obrázky. V určitých situacích se ale hodí animovaný obrázek, chcete-li GIF. Pomocí něj můžete vyjádřit váš pocit z nějaké situace rychle a přesně. Pokud si stáhnete aplikaci Hard G, budete mít všechny GIFy vždy po ruce v horní liště.

Aplikaci Hard G stáhnete zde

Fantastical

Aplikace Fantastical patří mezi jednu z nejpopulárnějších kalendářových aplikací, které můžete v App Storu stáhnout. Využívat ji můžete napříč všemi jablečnými zařízeními. Dobrou zprávou je, že ve Fantastical najdete prakticky vše, co můžete od kalendářové aplikace očekávat, dokonce si do něj můžete také kalendáře importovat z jiných služeb. Nechybí možnost pro přidání různých připomínek a poznámek. Na Macu můžete Fantastical ovládat také z horní lišty.

Aplikaci Fantastical stáhnete zde

Quick View Calendar

Výše jsme zmínili aplikaci Fantastical, která patří mezi jednu z nejoblíbenějších aplikací pro správu kalendářů. Pokud však hledáte opravdu jednoduchý kalendář, který vám zobrazí pouze data, tak můžete sáhnout po Quick View Calendar. Díky této aplikaci se vám v horní liště zobrazí ikona a když ji rozkliknete, tak se můžete jednoduše přesouvat mezi jednotlivými měsíci v roce a sledovat týdny.

Aplikaci Quick View Calendar stáhnete zde

Smart Countdown Timer

Minutka může být důležitá hned v několika různých situacích. Někdo ji využívá pro správné uvaření vajíček, někdo si zase stanovuje nějaký čas, během kterého chce mít hotovou určitou věc. Pokud hledáte nějakou skvělou aplikaci, která vám minutku přidá i na Mac, tak můžete přestat hledat – sáhněte po Smart Countdown Timer. Tato aplikace umí naprosto vše, co od minutky očekáváte, včetně možnosti pro spuštění vícero minutek najednou.

Aplikaci Smart Countdown Timer stáhnete zde

MenuBar Stats

Je jedno, zdali vlastníte Mac, anebo klasický počítač s Windows. Ve všech případech byste se o něj měli starat a měli byste mít přehled o tom, zdali běží v pořádku. Chcete-li i vy sledovat, zdali je vše na Macu v pořádku, tak můžete sáhnout po aplikaci MenuBar Stats. Tato aplikace vám dokáže z horní lišty zobrazit jednoduché okno, ve kterém lze sledovat vytížení jednotlivého hardwaru, společně s dalšími informacemi.

Aplikaci MenuBar Stats stáhnete zde

iStatMenus

Jestliže hledáte komplexní aplikaci, pomocí které můžete sledovat prakticky všechno co vás napadne – od počasí až po úroveň nabití vašeho Magic Trackpadu – tak sáhněte po iStatMenus. Osobně tuto aplikaci pro sledování naprosto všeho využívám již několik měsíců a asi si už neumím představit, že bych bez ní fungoval. Sleduji s ní vytížení a teploty hardwaru, otáčky ventilátoru a baterii AirPods, Magic Keyboard a Magic Mouse.

Aplikaci iStatMenus stáhnete zde

MenuWeather+

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje počasí, které si můžete zobrazit prostřednictvím widgetu, tak můžete sáhnout po MenuWeather+. Tato aplikace vám totiž dokáže zobrazit informace o počasí v horní liště. Konkrétně tato aplikace dokáže zobrazit teplotu, povětrnostní podmínky, vlhkost a mnoho dalšího.

Aplikaci MenuWeather+ stáhnete zde

Hand Mirror

V současné koronavirové situaci je mnoho studentů a zaměstnanců uvězněno doma. Vzhled doma samozřejmě většina z nás nijak neřeší – prostě vstaneme, uvaříme si kávu, vyřešíme hygienu a jde se na věc. Co když se ale budete muset rychle připojit k videokonferenci? Pokud už nemáte čas odcházet od počítače, můžete využít Hand Mirror. Tato aplikace nedělá nic jiného, než že do horní lišty ukryje zrcadlo. Poté, co na ikonu klepnete, tak se můžete podívat, jak vypadáte, a poté aplikaci opětovně zavřít.

Aplikaci HandMirror stáhnete zde

Noted

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete rychle a jednoduše zaznamenat nějakou poznámku. Využít v tomto případě můžete samozřejmě nativní aplikaci Poznámky, tu ale každopádně prvně musíte zapnout, poté vytvořit novou poznámku, a až poté začít psát. Pokud začnete používat Noted, tak si veškeré poznámky můžete zapisovat rychle pomocí ikony v horní liště. Pokud rychle zapomínáte, bude se vám Noted rozhodně líbit.

Aplikaci Noted stáhnete zde