Moje týdenní Apple rutina

Proč bychom nemohli mít také svoji vlastní Apple rutinu, když se to na YouTube a Instagramu hemží tím, co lidé dělají po probuzení, po tom, co jdou spát, po tom, co jdou do fitka a tak dále. Řekl jsem si, že zkusím sepsat věci, které dělám na zhruba týdenní bázi a pomáhají mi moje Apple zařízení udržovat v takovém stavu, aby se mi s nimi dobře pracovalo a sloužily spolehlivě den co den. Je mi jasné, že každý má své zvyky a moje nemusí sedět každému, proto budu rád, když nám do komentářů napíšete, co děláte na týdenní nebo měsíční bázi se svými Apple zařízeními vy.

Čistota – základ všeho

Na čištění AirPods používám dezinfekční ubrousky od značky Dettol, které sice nejsou určeny na čištění elektroniky, ale používám je již více než dva roky a nikdy jsem neměl žádný problém. Ubrousek vždy pečlivě vyždímám, aby v něm nebyla žádná přebytečná tekutina a poté s ním přetřu jednotlivá sluchátka i celé pouzdro včetně vnitřního prostoru. Jediné, čemu se snažím vyvarovat, jsou kovové části a samozřejmě ubrousek nezasouvám až na spodní kontakty v pouzdru, které slouží pro nabíjení sluchátek. Sluchátka pak odložím na nabíječku a nechám je nabít na maximum. Stejným ubrouskem od Dettolu utřu také klávesnici a myš a obě zařízení nechávám zhruba jednou za 14 dní nabít, aby se mi nestalo, že se vybijí, když je potřebuji na práci. iPhone čistím pomocí roztoku od PanzerGlass a to samozřejmě víc než jednou týdně, ovšem jednou týdně z něj sundám karbonový obal, který umyji pod tekoucí vodou s použitím antibakteriálního mýdla na ruce. Následně jej nechám pečlivě vyschnout a iPhone vyčistím ze všech stran pomocí hadříku a již zmíněného spreje od PanzerGlass. V podstatě stejným způsobem čistím také iPad. Co se iMacu a XDR Display týká, jemně z nich utřu prach a poté, pokud je to skutečně nutné, tak speciálním hadříkem vyleštím displeje obou zařízení. Chemii se snažím používat co nejméně a většinou ji stačí použít cca jednou za měsíc.

Software ve 100% kondici

Když už jsme u Macu, tak ten se snažím mít v pořádku také po stránce software, a proto jej každý týden nechám projet pomocí Disk Utility a opravy disku. Vím, že to Mac dělá podle potřeby sám, ale raději to jednou za týden udělám také ručně. Zároveň zkontroluji aktualizace a také smažu záložky ze Safari, které vím, že už nebudu potřebovat a za uplynulý týden jsem si je připnul do sidebaru. Místo nějakých ToDo listů používám už dlouhé roky zkrátka aplikaci Mail, kde vím, že mi všichni píší věci, které po mě chtějí nebo které mám udělat a proto si zkontroluju, zda mám všechny maily buď přeposlané na kompetentního člověka ve firmě, který se o ně postará, nebo je mám odpovězeny, případně smazané. Stejně tak jednou za týden projdu kompletně veškeré spamy a podívám se, zda v nich není něco, co je tam omylem a vše ostatní vymažu.