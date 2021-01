14 let prvního iPhonu: Co předcházelo jeho představení

Letos v lednu si připomínáme výročí představení historicky prvního iPhonu. V této souvislosti si v našem dnešním článku připomeneme události, které předcházely jeho uvedení na trh.

Fotogalerie prvni iPhone prototypy 18 prvni iPhone prototypy 17 prvni iPhone prototypy 16 prvni iPhone prototypy 15 +15 Fotek prvni iPhone prototypy 14 prvni iPhone prototypy 13 prvni iPhone prototypy 12 prvni iPhone prototypy 11 prvni iPhone prototypy 10 prvni iPhone prototypy 9 prvni iPhone prototypy 8 prvni iPhone prototypy 7 prvni iPhone prototypy 6 prvni iPhone prototypy 5 prvni iPhone prototypy 4 prvni iPhone prototypy 3 prvni iPhone prototypy 2 prvni iPhone prototypy 1 Vstoupit do galerie

V době, kdy byl první iPhone uveden do prodeje, postrádal řadu funkcí, které dnes u smartphonů pokládáme za naprostou samozřejmost. I přes to si ale u poměrně velkého množství uživatelů získal velkou popularitu, a určil směr také mnoha konkurenčním výrobcům. Historicky první iPhone byl opatřen 3,5-palcovým displejem s rozlišením 480 x 320 pixelů, a jeho rozměry činily 115 mm × 61 mm × 11,6 mm. Přístroj vážil 135 gramů, a přestože nebyl prvním smartphonem na trhu, od svých konkurentů se v lecčems lišil – například absencí hardwarové klávesnice. V době, kdy byl iPhone představen, se podle společnosti Canalys prodalo po celém světě 22 milionů smartphonů, z toho polovinu si připsala na účet Nokia. Velké oblibě se před příchodem iPhonu těšily také smartphony BlackBerry, Palm, Motorola či Sony Ericsson. Rozhodně se nedalo říci, že by byl v době představení prvního iPhone celý svět neochvějně přesvědčen o jeho budoucím obřím úspěchu – tehdejší ředitel Microsoftu Steve Ballmer dokonce uvedl, že iPhone nemá nejmenší šanci ovládnout trh se smartphony.

Fotogalerie Jawbone headset Aliph prvni iPhone 1 Belkin pouzdro prvni iPhone 3 Belkin pouzdro prvni iPhone 1 Belkin pouzdro prvni iPhone 2 +2 Fotek prvni first iPhone 2G black Vstoupit do galerie

Steve Jobs si s myšlenkou na dotykové zařízení od Applu údajně pohrával již od roku 2005. Již v té době mluvil se svými kolegy o telefonu s integrovanou službou iTunes. Po fiasku s Motorolou ROKR ale tentokrát chtěl, aby telefon vzešel čistě z dílny Applu. Byl si také jistý tím, že nechce vyprodukovat klasické PDA ani tablet – věřil, že se mobilní telefony v budoucnosti stanou nepostradatelnými zařízeními pro práci, komunikaci i zábavu. Na podzim roku 2006 již v Applu probíhalo intenzivní testování prvního prototypu iPhonu. K dokonalosti měl hodně daleko – hovory neustále padaly, nabíjení baterie nefugnovalo tak, jak mělo, a zrovna nejlépe nefungovaly ani aplikace. Jeden z inženýrů, který se podílel na vývoji prototypu, vzpomíná na to, jak se Steve Jobs upřeně zadíval na odpovědný tým a mrazivě pronesl:”Ještě nemáme žádný produkt.” Už tehdy ale bylo jasně dané, že se iPhone stane středobodem příští konference Macworld, a členům odpovědného týmu došlo, že musí přidat. Pokud by iPhone nebyl připravený včas, Macworld by se stal fiaskem, svět by dal za pravdu Jobsovým kritikům a cena akcií Applu by neodvratně poklesla.

Fotogalerie first iPhone 2G FB 5 first iPhone unboxing FB first iPhone 2G keyboard FB first iPhone 2G FB +4 Fotek slide-to-unlock-first-iphone-2g-fb iPhone first generation FB Steve Jobs First iPhone Vstoupit do galerie

V Applu začalo období hektické práce, stresu, bezesných nocí a hádek – na konci tohoto období byl konečný produkt, iPhone první generace. Steve Jobs tehdy uzavřel dohodu s americkým operátorem AT&T. Po roce a půl, vyplněném tajnými schůzkami za zavřenými dveřmi, se Apple s operátorem dohodli na několikaleté smlouvě o exkluzivitě. Nejednalo se zrovna o standardní dohodu – Apple získal naprostou svobodu, co se týče vývoje, designu, výroby a marketingu telefonu, a operátor navíc firmě odváděl procenta z každého prodaného iPhonu i ze zisku ze služby iTunes, stejně jako z měsíčního účtu každého zákazníka, který si u AT&T pořídí iPhone. V polovině prosince roku 2006 předvedl Steve Jobs první iPhone vedení společnosti AT&T. Její tehdejší šéf Stan Sigman byl z telefonu údajně velice nadšený, a označil jej za “nejlepší zařízení, které kdy viděl”. 9. ledna roku 2007 se již konala zmíněná konference Macworld, na které Steve Jobs představil první iPhone – jeho prodej byl oficiálně zahájen 29. června téhož roku.