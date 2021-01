Takto by měla vypadat chystaná sluchátka AirPods 3

Již nějakou dobu se spekuluje o nadcházející generaci oblíbených bezdrátových jablečných sluchátek. Dlouho se také tvrdí, že třetí generace AirPods by měla dorazit s designem AirPods Pro, přičemž by měly kvůli ceně být osekány o jisté funkce. Nejvíce se pochopitelně hovoří o absenci potlačení okolního hluku (ANC). Stejně jako jiné produkty Applu budí i toto příslušenství zájem designérů, kteří neváhají tvořit koncepty.

Fotogalerie AirPods 3 koncept - 1 AirPods 3 koncept - 2 AirPods 3 koncept - 3 AirPods 3 koncept - 4 +9 Fotek AirPods 3 koncept - 5 AirPods 3 koncept - 6 AirPods 3 koncept - 7 AirPods 3 koncept - 8 AirPods 3 koncept - 9 AirPods 3 koncept - 10 AirPods 3 koncept - 11 AirPods - koncept - FB Vstoupit do galerie

Na youtubovém kanále the Hacker 34 byl zveřejněn povedený koncept právě těchto sluchátek a hned zpočátku je nutné poznamenat, že vidina autora není kdovíjak přehnaná. Při pohledu na jejich tvar jednoznačně usoudíme, že vycházejí z AirPods Pro. Změny ale vidět jsou. Dle autora totiž přijde třetí generace bez špuntů. Šlo by tak o klasické pecky, kde už z principu je ANC vyloučeno. Zajímavé jsou specifikace. Koncept myslí na nízkou latenci a především zajímavou výdrž baterie, kdy by si při maximálním nabití měl nést uživatel v kapse 30 hodin poslechu. Nabíjecí krabička by dle konceptu měla být také skvělým parťákem pro iPhony 12 a jejich MagSafe, neboť by sluchátka mohla být připevnitelná k jejich zádům, a to samozřejmě kvůli nabíjení. Takové řešení by přišlo rozhodně vhod, jelikož by částečně odpadla hořkost z faktu, že iPhony stále nepodporují reverzní nabíjení.

Závěrem videa, které můžete spatřit pod tímto odstavcem, si autor připravil už jen jedinou věc, a sice AirPods 3. generace ve Space Grey provedení, což by také jistě kdekdo ocenil. Jen pamatujte, že se jedná pouze o koncept a finální podoba produktu může být zcela jiná. Snad se brzy dozvíme nějaké podrobnější informace.