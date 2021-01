O MacBooky s M1 má být letos obří zájem

Macy s procesory M1 se prodávají už několik týdnů, během kterých se jim podařilo dosáhnout, alespoň dle dat analytické společnosti Trendforce, tržního podílu necelého 1% v oblasti notebooků. Do poloviny letošního roku se však právě nové a takřka všude velmi vychvalované M1 MacBooky mají postarat o to, že si Apple obecně v segmentu laptopů polepší.

O nové MacBooky by měl být v průběhu první poloviny letošního roku takový zájem, že by se měl Apple dostat až k 7% tržního podílu mezi výrobci notebooků. Kvůli situaci kolem Covidu-19, obrovské míry homeofficů a vyučpvání z domova zažily prodeje laptopů v uplynulém roce masivní meziroční nárůst prodejů, který překročil 22 %. Tento trend bude minimálně první polovinu letošního roku pokračovat a těžit z toho bude pochopitelně i Apple.

Nárůst prodejů za rok 2021 se očekává někde na hranici kolem 8% v porovnání s prodeji za předchozí rok. To se týká i Applu, který má v současné době velice lákavou nabídku v podobě M1 MacBooků. V průběhu první poloviny letošního roku by se měli zákazníci dočkat také zcela nových MacBooků Pro, a to kompletně přepracovaných 14″ a 16″ variant s jiným designem a pravděpodobně také silnějšími procesory. Právě i díky těmto novinkám by se mělo letos Applu na poli laptopů dařit tak, jako už dlouho ne.