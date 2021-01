iOS 14.2 a 14.2.1 už si na iPhony nenainstalujete

Přešli jste před pár týdny na iOS 14.3, ale z nějakého důvodu vám nesedí a rádi byste se vrátili zpět na verzi iOS 14.2 či 14.2.1? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Tento přechod není ode dnešní noci možný. Apple se totiž po zhruba třech týdnech rozhodl podepisování třetí a čtvrté veřejné verze iOS 14 ukončit. Jedinou plnou veřejnou verzí je tak rázem iOS 14.3.

K ukončení podepisování starších verzí iOS Apple zpravidla právě po měsíci od vydání jejich nové verze přistupuje, takže jeho včerejší krok není ničím výjimečným. Hlavním důvodem je snaha udržet co nejvíce uživatelů na nejnovější verzi jeho OS, která bývá zpravidla i nejodladěnější a nejbezpečnější. To by ostatně mělo platit i u iOS 14.3, který opravuje celou řadu chyb z iOS 14.0, 14.0.1, 14.1, 14.2 a 14.2.1, byť zcela dokonalý rozhodně není.

Dalším důvodem, proč se Apple k ukončení podepisování starších verzí iOS uchyluje, je jeho snaha vymýtit jailbreak, který se vždy váže na konkrétní verzi či verze iOS a využívá ke své funkčností její či jejich chyby. Jeho vývoj však není většinou příliš krátký, díky čemuž je Apple schopen jeho šíření právě zákazem downgradu slušně zpomalit. Přeci jen, mnozí uživatelé instalují updaty hned po jejich vydání a k downgradu se rozhodují až poté, co k tomu mají pádný důvod jakým právě jailbreak může být.

Pokud by vám iOS 14.3 přeci jen z nějakého důvodu nevyhovoval, lze sáhnout ještě po jiné verzi OS Applu – konkrétně po vývojářské betě iOS 14.4. Ta je však zatím na naprostém začátku, takže se nedá říci, zda by nebyla její instalace spíš krokem z bláta do louže, nežli řešením chyb a jiných potíží s telefonem. Za nás osobně tedy dává největší smysl setrvat na stávajícím iOS 14.3.