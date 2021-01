Na MacBooku s M1 rozjedete i ikonického Maria pro Nintendo Switch

Od chvíle, kdy první generace počítačů s procesory M1 spatřila světlo světa, se mluvilo o tom, co všechno tyto stroje dokáží. Společnost Apple vyzdvihovala zejména jejich výkon a energetickou účinnost, slov chvály jsme se posléze dočkali také ze strany recenzentů a nakonec i řadových uživatelů. Milovníky herní konzole Nintendo ale jistě potěší také fakt, že se na třináctipalcovém MacBooku Pro s procesorem M1 podařilo emulovat hru Super Mario Odyssey.

Vývojářka s přezdívkou Sera Tomio Brocious na svém twitterovém účtu uvedla, že se jí úspěšně podařilo spustit hry pro příruční herní konzoli Nintendo Switch v prostředí počítače s procesorem Apple Silicon. Své tvrzení demonstrovala spuštěním titulu Super Mario Odyssey na Macu s M1. Úspěšného rozběhnutí zmíněné hry se vývojářce podařilo dosáhnout díky použití open source emulátoru s názvem Yuzu. Tento emulátor využívá kromě jiného také vysoce výkonné API Vulkan pro 3D grafiku. Kvůli jistým omezením v knihovně MoltenVK sice není implementace úplně dokonalá, jedná se ale o vcelku zajímavý počin. Ve fotogalerii k tomuto článku si můžete prohlédnout snímky obrazovky z třináctipalcového MacBooku Pro s M1, na počítači běžel operační systém macOS Big Sur 11.0.1. Chod zmíněné hry byl možný kromě jiného také proto, že procesor konzole Nintendo Switch je stejně jako M1 v letošním MacBooku založen na ARM architektuře.

Is this Super Mario Odyssey running under virtualization on my M1 Macbook Pro? Yes. Yes it is. 😊 pic.twitter.com/AcgiEkVEyU

— Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020