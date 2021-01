Jaká vylepšení chceme letos vidět u Maců

Rok 2020 byl pro Apple v oblastí počítačů zcela přelomový. Po dlouhých patnácti letech začalo pomalu, ale jistě končit partnerství mezi Applem a Intelem, když Apple oznámil, že do dvou let budou všechny jeho počítače dostupné výhradně s ARM procesory z dílny samotného Applu. To, co se ze začátku zdálo jako obávaná změna, se na konci roku s příchodem prvních procesorů od Applu s označením M1 ukázalo jako něco zcela neuvěřitelného. Apple dokázal vytvořit procesory, které jsou výrazně levnější než procesory od Intelu, a přitom dokážou nabídnout výrazně vyšší výkon a výrazně lepší poměr mezi výkonem a spotřebovanou elektrickou energií.

Apple tak na konci loňského roku zahájil novou éru, které se mi osobně opravdu líbí. Zatím jsme však měli možnost vidět vlastní procesory od Applu pouze v základních modelech, jako je MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini. Těším se, až nám Apple představí, co jeho procesory skutečně umí v těch nejvýkonnějších modelech, jako je iMac Pro nebo Mac Pro. Už nyní se odhaduje, že ve výkonu na jedno jádro by měl být rozdíl u těchto strojů mezi Intelem a procesorem od Applu až trojnásobný. Jsem také zvědav, jak si tyto počítače osvojí profesionálové a zda i pod vysokou zátěží budou dosahovat procesory stabilního výkonu.

Pevně věřím, že příští rok navíc nebude jen ve znamení přechodu na vlastní procesory, ale dočkáme se také nových designů. To, co by mě osobně potěšilo nejvíc by byl design iMacu v podobě XDR Displeje, který je podle mě geniálním řešením toho, jak uchladit výkonný hardware a jak udělat elegantní počítač a monitor. Přeci jen když má člověk nyní XDR Pro displey a vedle něj iMac, je vidět, že iMac je již trošku zastaralý, co se designu týká. Rád bych viděl také vylepšení, jako je Face ID jak u iMacu, tak u MacBooků.

To, co mi chybí již několik let je změna příslušenství, které je již deset let stále stejné a na výběr máme buď Magic Mouse nebo Trackpad a k tomu Wireless Keyboard. Bohužel největší změnou za posledních deset let byl přechod z tužkových baterií na integrovanou nabíjecí baterii u všch těchto vstupních zařízení, nic víc se nezměnilo. Rád bych viděl Magic Keyboard s Touchbarem nebo alespoň touch ID a inovovanou Magic Mouse, která by nabízela například haptickou odezvu. Doufám, že alespoň nečeho z výše uvedeného bychom se mohli skutečně dočkat a že za rok budeme mít možnost napsat, jak se Apple konečně vytáhl a invoval věci, které sice fungují stále dobře, ale přece jen je používáme již tak dlouho, že i ty nejvěrnější fanoušky značky pomalu ale jistě začínají nudit.