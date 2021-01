Mobil Pohotovost naskladnila iPhony 12 Pro, skladem je i pár kusů 12 Pro Max

Komerční sdělení: iPhony 12 Pro a 12 Pro Max jsou prakticky od svého představení nedostatkovým zbožím, na které museli mnozí zájemci o ně čekat dlouhé týdny či v horším případě měsíce. Pokud se vám však tuto dobu čekat nechce, máme pro vás tip na to, kde jsou modely 12 Pro a 12 Pro Max skladem. Řeč je konkrétně o Mobil Pohotovosti, které se podařilo pěkných pár kousků naskladnit – a pozor, řeč je i o základních variantách některých modelů.

Nové iPhony 12 Pro (Max) toho nabízí opravdu spoustu. Kromě mimořádně výkonného procesoru či vysoce kvalitní fotosoustavy, kterou Apple označuje dokonce jako profesionální, lákají například na podporu 5G připojení či zbrusu nový design s ostrými hranami, který se podobá tomu, jenž Apple používal například u iPhonů 4 či 5 a který využívá i u iPadů Pro. Třešničkou na dortu je pak 3D skener LiDAR, který posune rozšířenou realitu využívanou na telefonu na novou úroveň a oceníte jej i při snímání nočních fotek.

Nových iPhone 12 Pro (Max) nemá sice podle webových stránek Mobil Pohotovost úplně málo, s ohledem na velkou poptávku po těchto modelech je však jasné, že i tak bude mít vyprodáno co nevidět. Pokud tedy po novince lačníte a chcete jí mít doma co nejdřív, doporučujeme co nejdřív i objednat.

