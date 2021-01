Apple chystá na příští rok MacBook Air s mini LED displejem

Oblíbený MacBook Air se dočká v roce 2022 velmi vítaného vylepšení. Vyplývá to alespoň ze zjištění zdrojů asijského portálu DigiTimes, dle kterých má Apple na příští rok v plánu nasadit u svého nejlevnějšího laptopu v nabídce displeje s mini LED podsvícením, čímž jim zajistí lepší zobrazovací vlastnosti v čele s lepším kontrastem, bohatšími barvami či vyšším jasem.

Fotogalerie MacBook Air M1 2020 MacBook Air 2020 M1 MacBook Air M1 MacBook Air M1 nabijecka +14 Fotek MacBook Air MacBook Air M1 MacBook Air 2020 MacBook Air M1 unboxing MacBook Air M1 MacBook Air M1 unboxing MacBook Air folie MacBook Air M1 cable MacBook Air M1 baleni obsah MacBook Air M1 baleni Specifikace MacBook Air M1 MacBook Air M1 Specs MacBook Air M1 box Vstoupit do galerie

O nasazení displejů s mini LED podsvícením na laptopy z dílny Applu se hovoří již zhruba rok s tím, že první vlaštovky by se měly této novinky dočkat už v letošním roce. Jednat by se konkrétně mělo o modely Pro, které by se měly kromě nového typu displeje dočkat i změny designu či úpravy úhlopříčky menšího z MacBooků Pro. Ten by měl povyrůst ze současných 13” na 14,1”. Co se pak týče 16” modelu, ten se zřejmě dočká celkového zmenšení rozměrů při zachování stejné úhlopříčky. K MacBookům by se měly pak letos připojit i iPady řady Pro, které by se měly nasazení displejů s mini LED podsvícením dočkat jako vůbec první Apple produkty.

Co se týče cen nových Maců s mini LED displeji, těch se podle analytiků obávat nemusíme. Apple má totiž být schopen výrazně ušetřit při výrobě díky nasazení svých vlastních procesorů, čímž vykompenzuje vyšší náklady na nový typ displeje. To jinými slovy znamená, že se ceny MacBooků Air a Pro pravděpodobně minimálně v základních verzích nezmění, což je rozhodně dobrá zpráva.