V čínském App Storu opět proběhla čistka, neunikly jí ani Assassin’s Creed Identity či NBA 2K20

Společnost Apple provozuje svůj App Store v řadě různých zemí světa, v každé z nich ale panují jiná pravidla. Jedním z nejpřísnějších regionů je v tomto směru Čína, kde veškeré aplikace i mobilní hry v App Storu musí mít schválení ze strany vlády. Nezřídka se stává, že se v App Storu objeví software, který požadavkům vlády neodpovídá, a následuje čistka. V jedné z těch nedávných zmizely z čínského iOS App Storu doslova desítky tisíc různých aplikací, mezi nimiž nechyběly ani některé populární hry.

Při zmíněné čistce bylo z čínského App Storu odstraněno celkem 46 tisíc aplikací, které nevyhovovaly požadavkům čínské vlády. V drtivé většině případů se jednalo o hry, a z patnácti stovek nejlepších placených her se v čínském App Storu nakonec udrželo jen čtyřiasedmdesát. Uchytit se v čínském App Storu bývá problémem zejména pro zahraniční vývojáře aplikací, kterým se často nepodaří obdržet potřebnou vládní licenci, a pokud ano, tak jen se značnými obtížemi. V letošním roce se pravidla opět o něco více zpřísnila, a Apple začal od vývojářů aplikací vyžadovat doložení licence ještě před tím, než budou jejich aplikace moci být zveřejněny v App Storu. Podle tvrzení čínských médií se ale někteří tvůrci aplikací pokoušeli nařízení obejít za použití vymyšlených ISBN kódů a dalších triků. Často také docházelo k tomu, že Apple aplikace v App Storu zveřejnil i přes to, že jejich vývojáři stále ještě čekali na obdržení licence od vlády. Loni v létě začalo v čínském App Storu docházet k prvním výraznějším čistkám – v průběhu srpna zmizelo z tohoto online obchodu s aplikacemi třicet tisíc různých položek.

Čína je hned po Spojených státech druhým největším trhem s mobilními aplikacemi. Od července loňského roku by se do tamního App Storu nicméně neměly dostat aplikace, které od čínské vlády neobdržely potřebnou licenci s příslušným číslem. Nejnovější čistce podlehly také hry Assassins Creed Identity od společnosti Ubisoft nebo populární sportovní titul NBA 2K20. Ve své zprávě to uvedla společnost Qimai. Kromě toho ale čínská vláda nařídila také odstranění aplikace Trip Advisor, která již v minulosti získala potřebnou licenci. Podle tvrzení vlády byl Trip Advisor odstraněn v rámci „čistky internetu“, pravděpodobnější jsou ale politické důvody.