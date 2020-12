Apple začíná hackerům rozesílat speciální iPhony, jejich hacknutí bude snadnější

V červenci letošního roku překvapil Apple svět oznámením nového bezpečnostního programu Apple Security Research Device Program, díky kterému by se měla v budoucnu výrazně zvýšit bezpečnost jeho iPhonů. Na tom by ve výsledku nebylo nic až tak překvapivého, kdyby ovšem ke zlepšování nebyly využívány snáze prolomitelné iPhony, které Apple pro tyto účely sám upravil. Právě ty totiž budou distribuovány bezpečnostním expertům a hackerům, kteří by měli být díky nim schopni snáze nacházet v telefonech chyby. A právě tyto telefony začal Apple krátce před Vánoci první účastníkům jeho nového programu distribuovat.

Fotogalerie iPhone Xs nahled iPhone Xs 256Gb rose gold iPhone nahled iPhone Xs a iPhone 8 AirPods iPhone nahled sluchátka Apple AirPods AirPods parovani nahled Bezdrátová sluchátka AirPods od Apple Vstoupit do galerie

Telefony budou zapůjčeny jen Applem prověřeným osobám a to nejprve na dobu jednoho roku s tím, že po jejím uplynutí bude možné požádat o prodloužení zápůjčky. Dá se nicméně předpokládat, že tu bude Apple poskytovat jen těm expertům, kteří budou mít za sebou po roce zápůjčky dobré výsledky. Co se pak týče úpravy zapůjčovaných iPhonů, jednat by se mělo primárně o nejrůznější absence softwarových zámků, popřípadě umožnění přístupu do míst systému, které jsou běžným uživatelům Applem zapovězena. Odměny, které je Apple ochoten nálezcům závažných chyb v iOS vyplácet, jsou pak skutečně štědré. Vyšplhat se totiž mohou až na 1,5 milionu dolarů, což není rozhodně málo. Program je nicméně zatím dostupný pouze v několika málo zemích světa, mezi kterými byste Česko a Slovensko hledali marně.