Na iPhone se nezobrazuje klávesnice: Co v této situaci dělat?

V poslední době se čím dál tím častěji uživatelé iPhonů (a iPadů) potýkají s problémy, které souvisí s klávesnicí. Pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak už jste dost možná postřehli nějaké články, ve kterým jsme se zmíněným problémům věnovali. Často se stává, že se klávesnice při psaní zasekává, popřípadě vůbec nereaguje. Momentálně však můžete čelit ještě dalšímu problému – uživatelé si konkrétně začínají stěžovat na to, že se klávesnice po klepnutí do textového pole jednoduše nezobrazuje. Jestliže jste se v této situaci ocitli také, tak níže zjistíte, co vlastně máte udělat.

Jestliže se na iPhonu či iPadu čím dál tím častěji potýkáte s problémy, kdy se po klepnutí do textového pole nezobrazí klávesnice, tak stačí pokračovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iOS či iPadOS zařízení přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak níže klepněte na sekci s názvem Obecné.

V rámci této sekce nastavení sjeďte úplně dolů, kde rozklikněte možnost Resetovat.

kde rozklikněte možnost Tímto se ocitnete ve speciálním menu, ve kterém najdete možnosti pro obnovu určitých částí systému.

Zde stačí, abyste klepnuli na možnost Obnovit slovník klávesnice. Poté se autorizujte.

Poté se Nakonec stačí, abyste ve spodní části obrazovky klepnuli na Obnovit slovník.

Výše uvedeným způsobem byste měli dlouhodobě vyřešit problémy s nezobrazující se klávesnicí. Berte každopádně na vědomí, že tímto způsobem dojde ke kompletnímu obnovení slovníku klávesnice. Pokud se tedy váš iPhone či iPad za nějakou dobu naučil určitá slova, tak tímto o ně přijdete a zařízení se je bude muset naučit znova. Jestliže nechcete slovník klávesnice z nějakého důvodu resetovat, tak se ujistěte, že máte poslední dostupnou verzi iOS či iPadOS, popřípadě samozřejmě můžete zařízení restartovat. Jestliže vám tyto tipy nepomohou, obnově slovníku se bohužel nevyhnete.