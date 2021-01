Pokud jste pod stromečkem na Štědrý den našli HomePod mini, tak patříte mezi jedince, kteří měli obrovské štěstí. HomePody mini jsou totiž stále nedostatkovým zbožím, a pokud si jej chcete bezprostředně ihned pořídit, tak musíte zamířit například na eBay, kde si však několik desítek procent připlatíte. V naší redakci už se několik HomePodů mini nachází, a tak vám můžeme s předstihem přinášet různé návody, které se vám v budoucnu budou určitě hodit. Samozřejmě prakticky všechny návody fungují i na původní HomePod, takže si i tito uživatelé přijdou na své. V tomto článku se podíváme, jak pomocí HomePodu najít ztracený iPhone, iPad či MacBook.

Jak pomocí HomePodu najít ztracený iPhone, iPad či MacBook

Jestliže chcete pomocí vašeho HomePodu (mini) najít v domácnosti ztracené jablečné zařízení, tak se nejedná o nic složitého. Prvně je ale nutné provést aktivaci Osobních žádostí. Pokračujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Domácnost.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do domácnosti, ve které se HomePod nachází.

ve které se Nyní v levém horním rohu klepněte na ikonu domečku.

Tím dojde k otevření rozbalovacího menu, ve kterém rozklikněte možnost Nastavení domácnosti.

Zobrazí se další okno, kde v sekci Lidé klepněte na váš profil.

klepněte na Nyní v sekci Siri rozklikněte kolonku s názvem Osobní žádosti.

Nakonec stačí, abyste pomocí přepínače u konkrétního HomePodu osobní žádosti povolili.

Po aktivaci osobních žádostí stačí pronést frázi „Hey Siri, Find My [zařízení]“. Pokud tedy hledáte váš iPhone, stačí říct „Hey Siri, Find My iPhone“.



Některé z vás by mohlo zajímat, co to ty osobní žádosti vlastně jsou. Vzhledem k tomu, že se v domácnosti většinou nachází více než jedna osoba, tak musí být HomePod schopen kvalitně a přesně rozpoznávat hlasy jednotlivých členů. To je samozřejmě zcela logické – asi byste nechtěli, aby si váš sourozenec či třeba rodič mohl přečíst určité zprávy, anebo spustit přehrávání vaší hudby. Pokud osobní žádosti u vašeho profilu aktivujete a váš osobní iPhone bude v dosahu HomePodu, tak z něj budete schopni telefonovat, posílat zprávy, vytvářet připomínky a používat další služby. Níže si pak případně ještě můžete nastavit ověření totožnosti, pokud rozpoznávání hlasů úplně nevěříte, popřípadě pokud máte s někým z rodiny velmi podobný hlas.