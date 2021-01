7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (6. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže se řadíte mezi vášnivé čtenáře a doslova čtete jednu knihu za druhou, tak byste rozhodně neměli přehlédnout skvělou aplikaci Book Track – Library Manager. Tento nástroj totiž slouží pro monitorování všech titulů, které jste již přečetli, díky čemuž nad nimi máte přehled na jednom místě. Zároveň zde máte i seznam přání, kde si můžete zapisovat knihy, které byste si chtěli pořídit.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace ZOE – Video Player slouží jakožto přehrávač multimediálního obsahu. Tento nástroj vám tak dokáže přehrát video v těch nejrůznějších a nejpoužívanějších formátech, přičemž zároveň si poradí s převodem do formátu MP4.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Picture Perfect – All in One získáte parádní nástroj, který vám dokáže pomoci při úpravě vašich fotografií. Program se pyšní hned několika funkcemi, kdy si například dokáže pohrát s křivkami, upravit kontrast, expozici, jas, ostrost, saturaci, nabízí různé filtry a efekty a celkově vám tak usnadní celou úpravu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou jednoduchou, oddechovou hru, měli byste se přinejmenším podívat na titul Crazy Run. V této hře se totiž zhostíte role parkourového běžce, kdy budete postupně probíhat městem. Jedná se o nikdy nekončící trať, kdy vám jde o to, abyste překonali co možná nejvíce překážek.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Hra yourSudeoku – Over 10k sudoku potěší vášnivé milovníky logické hry sudoku. Konkrétně budete mít k dispozici více než deset tisíc jednotlivých a odlišných sudoku v několika úrovních podle obtížnosti, kdy budete muset správně doplnit veškerá chybějící čísla.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Hledáte nějaký nástroj, který by vám pomohl s organizací vaší práce a případně by dokázal posunout vaši produktivitu kupředu? V takovém případě by vám mohla přijít vhod aplikace Almost Done – To Do List. Tento program slouží pro zapisování seznamů s jednotlivými úkoly, díky čemuž je od sebe můžete snadno rozlišit a mít přehled nad dosavadním postupem.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace Barometer-Atmospheric pressure představuje funkční barometr, který vám tak dokáže v okamžiku informovat o aktuálních hodnotách atmosferického tlaku. Zároveň je schopen vám říci, zdali zrovna svítí slunce, je zataženo a podobně.Jak program vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)