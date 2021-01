Z mizerné dostupnosti Xboxů Series X vám už nemusí běhat mráz po zádech

Když loni Microsoft světu ukázal novou generaci své konzole Xbox – konkrétně model Series X -, jen stěží by jeho fanoušky napadlo, o jak nedostatkovým zbožím po spuštění prodejů bude jednat. Jejich sehnání sice není tak problematické jako v případě PlayStationu 5, i tak si však na nový Xbox Series X počkáte při nejlepším několik týdnů, v horším případě pak několik měsíců. Mráz po zádech vám však z vidiny dlouhého čekání běhat nemusí. Microsoft totiž prodává poměrně hezký Xboxový merch, který vás bez problému zahřeje.

Zatímco ještě před pár lety bychom si zřejmě klepali při pomyšlení, že se budeme moci utlouct o oblečení oslavující oblíbenou elektroniku či firmu na čelo, dnes je situace zcela odlišná. Ostatně, skvělým příkladem může být merch obchodu LIDL, ze kterého se stal prakticky okamžitě po spuštění jeho prodejů velmi žádaný artikl. Totéž v bledě modrém pak potkalo i Microsoft s jeho Xbox merchem, který dorazil dokonce i do Česka, byť v omezeném množství. Při pohledu na skladové zásoby jak na oficiálních stránkách Microsoftu, tak na stránkách tuzemského prodejce Alza je totiž jasně patrné, že zájem o tyto kousky skutečně je. A o jakých že kouscích se tu bavíme? Primárně o mikinách, větrovkách či nejrůznějších tričkách – tedy alespoň v případě obchodu Microsoftu v USA. Co se pak týče tuzemska, zde lze v současnosti sehnat “jen” líbivé mikiny, potažmo batoh, lampička či hrneček. Pozitivní je, že ceny mikin nejsou nikterak vysoké – tedy alespoň s ohledem na to, že se jedná o merch a nikoliv běžnou mikinu.

Pokud jste tedy fanoušky Xboxu i vy a rádi byste to nějak elegantně vykřičeli do světa, může být mikina Xbox doplněná například batohem Xbox tou správnou cestou. Logo vaší oblíbené konzole totiž na těchto produktech zcela určitě nikdo nepřehlédne a co víc – budete velmi originální. S ohledem na kusovou omezenost totiž bude v tuzemsku podobný merch oblékat málokdo.