I Samsung má svou AirPower. V roce 2018 představil chytrý reproduktor, doteď jej neprodává

Když se řekne před fanouškem Applu “AirPower”, s trochou nadsázky se mu zježí všechny chlupy na těle. Jedná se totiž o produkt, který je bez jakékoliv nadsázky jedním z největších přešlapů Applu posledního desetiletí a to i přesto, že jsme se jej vlastně nikdy nedočkali. Svou premiéru si sice odbyl v září 2017, avšak místo spuštění prodejů v následujících měsících jsme se na konci března 2019 dočkali jeho oficiálního zrušení, za které čelil Apple z mnoha stran tvrdé kritice. S ohledem na počínání konkurence by se však možná chtělo až říci, že zbytečně. Podobného kostlivce ve skříni má totiž třeba i Samsung.

Fotogalerie samsung galaxy home 1 samsung galaxy home 2 Vstoupit do galerie

Psal se 9. srpen 2018. Na tiskové konferenci Galaxy Unpacked 2018 tehdy Samsung vedle dlouho očekávaného phabletu Galaxy Note9 světu v krátkosti představil i svůj první chytrý reproduktor, kterým chtěl zatopit o rok dříve představenému HomePodu z dílny Applu. Mnoho informací sice o něm tehdy neprozradil, pochlubil se však například vysoce kvalitním zvukem vytvořeným ve spolupráci s AKG, osmi mikrofony vysoké kvality, podporou jeho vlastní chytré asistentky Bixby či celkově líbivým designem, který by měl být skvělou součástí každičkého interiéru. Nakonec však zůstalo poměrně překvapivě jen u slov. Reproduktor, u kterého se prorokovalo brzké spuštění prodejů a to přímo Samsungem, totiž na pulty obchodů stále nedorazil. Čekání na něj je tedy ještě delší než čekání na AirPower, avšak rozhodně není tak sledované. Právě to ostatně může Samsung velmi těšit, jelikož by jedině tak musel vysvětlovat, proč reproduktor na pultech obchodů stále chybí.

Jelikož se na Galaxy Home, jak Samsung tuto novinku nazýval, ve světě již takřka zapomnělo a nikdo se příliš neptá na to, zda ještě dorazí, jihokorejský gigant jakékoliv dění okolo něj nekomentuje a spíš se zdá, že jen těše vyčkává, než na něj celý svět zcela zapomene. A jak můžete sami vidět, špatný plán to rozhodně není – vždyť i nyní se po reproduktoru již téměř slehla zem a kdyby si na něj čas od času slídiví novináři nevzpomněli, už by byl úplně na propadlišti dějin, což je však svým způsobem mizernou vizitkou. Absolutní nezájem o tento produkt totiž Samsungu jen a jen potvrzuje, jak nezajímavý pro jeho klientelu je a byl.