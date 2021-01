Zakladatel Alibaby záhadně zmizel po kritice čínské vlády

Ikonický internetový obchod Alibaba pyšnící se zákazníky z celého světa přišel za zvláštních okolností o svého lodivoda. Řeč je konkrétně o jeho zakladateli a jednom z nejbohatších mužů světa s majetkem v hodnotě přesahující 48,2 miliardy dolarů Jacku Ma, který se před pár měsíci záhadně vytratil z veřejného života. Stalo se tak nedlouho poté, co se pustil do kritiky čínského regulačního systému, který dle něj brzdí inovace.

Podle průzkumů zahraničních médií zmizel Ma z veřejného života zhruba v říjnu s tím, že od té doby se po něm doslova slehla zem a to na všech frontách. Odstraněn byl například i z poroty ve své vlastní televizní show a veškerých reklamních spotů, které na ní lákají. Aktivní není ani na svých sociálních sítích, které předtím ve velkém využíval, či v dobročinnosti, která v posledních měsících kvůli koronaviru gradovala. Co přesně může za jeho zmizením být sice není oficiálně jasné, v kuloárech se však spekuluje nad zásahem čínských úřadů, které jej mohly uvěznit, popřípadě jej donutit ke stažení se z veřejného života a to minimálně po dobu, než prošetří jeho podnikání. To zahájily minulý týden s tím, že společnost již stihly vyzvat k tomu, aby upravila své úvěrové operace a další aktivity, ale vyhovovaly regulačním požadavkům.

Ačkoliv je zmizení otce Alibaby na první pohled naprosto zarážející, faktem je, že v Číně se o nic ojedinělého nejedná. Tamní režim se totiž podobných praktik nebojí a k odstranění nepohodlných lidí je využívá relativně často a to jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. V minulém roce se například za podobně nevyjasněných okolností znenadání ztratil čínský realitní magnát veřejně kritizující tamního prezidenta za nezvládnutí pandemie koronaviru. Po pár měsících se pak nečekaně objevil u soudu, u kterého dobrovolně přiznal několik svých zločinů a korupci, která ho stála jeho postavení. Stejný osud tedy pravděpodobně čeká i Ma. Kontroverzní praktiky neaplikuje Čína jen na své vlastní obyvatelstvo, ale i na obyvatele ostatních zemí. Mnozí z vás mají zcela určitě v živé paměti například výhružky na adresu druhého nejvýše postaveného představitele České republiky Miloše Vystrčila za jeho cestu na Taiwan.