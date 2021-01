Unboxing AirPods Max v podání LsA

Ani ve snu by mě nenapadlo, že když už se nám podařilo sehnat PS5 a HomePod mini, tak boj o novinky ještě není u konce. AirPods Max se totiž staly další technologickou novinkou, která se na eBay přeprodává za více jak dvojnásobek prodejní ceny, díky čemuž překonala jak HomePod mini, který se prodává zhruba s 50% přirážkou, tak i PS5, který se prodává se zhruba 90% přirážkou k oficiální ceně. Není to však způsobeno primárně obrovským zájmem o nová sluchátka od Applu, ale spíše tím, že jich Apple vyrobil skutečně extrémně omezené množství a do ČR/SR se doposud oficiálně dostaly pouze desítky kusů.

Svým způsobem se tak jedná o skutečnou exkluzivitu a my máme tu čest se s vámi podělit o unboxing a v nejbližších dnech pak také recenzi na zbrusu nová sluchátka od Applu. Co se unboxingu týká, už na první pohled vás zaujme obrovská krabice, která dává znát, že sluchátka nezůstanou nic dlužna svému jménu AirPods Max. Kromě sluchátek samotných, která jsou uložena v takzvaném Smart Case, najdete v balení také veškeré dokumenty potřebné pro prodej v EU a jednoduchý návod, který znáte například z iPhone. Kromě toho je v balení také USB-C kabel, který slouží k nabíjení sluchátek.

Na to, jak sluchátka hrají a co vše nabízí se podrobně podíváme v recenzi a možná ještě předtím v prvních dojmech. Již nyní vám však mohu prozradit, že prostorový zvuk je neskutečný mazec a i když poslední dobou hraju na PS5 pouze s Wireless Headset Pulse 3D, které nabízí 3D zvuk na velmi vysoké úrovni, jsou AirPods Max asi o 50 levelů nad nimi.

