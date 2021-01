Nový Xiaomi Mi 11 drtí v testu rychlosti WiFi připojení iPhone 12 Pro Max

Ačkoliv je obrovské množství lidí přesvědčeno o tom, že rychlost internetu v jejich zařízení závisí prakticky jen na tom, jak rychlý internet posílá poskytovatel do jejich přípojky, pravda je někde zcela jinde. Na rychlosti internetového připojení se totiž výrazně podepisuje i hardware zařízení, které připojení přijímá. Ostatně, i Apple se prakticky každý rok chlubí tím, že se mu díky nasazení nových WiFi modulů do iPhonů podařila rychlost jejich WiFi připojení zlepšit. Jak se však nyní podle testů zveřejněných společností Xiaomi zdá, rychlost WiFi u iPhonů je jen slabým odvarem toho, co je v současnosti k dispozici.

Na konci loňského roku představilo Xiaomi parametry své nové vlajkové lodi 11, kterou bude chtít minimálně v první polovině letoška zamíchat trhem se smartphony. V tom mu má dopomoci mimořádně výkonný čipset Snapdragon 888, 12 GB RAM, skvělý displeji a fotoaparát nebo třeba velmi rychlý WiFi modul. Jeho kvality se rozhodl čínský gigant demonstrovat v porovnání s iPhonem 12 Pro Max. Oba telefony vzal na fotbalový stadion, do jehož středu umístil WiFi router AX6000 ze své dílny. Ten lze označit za jeden z nejlepších současnosti, jelikož nabízí připojení až 248 zařízení či šířku pásma pro zařízení 800 Mb/s. Na průběh testu se můžete podívat na videu pod tímto odstavcem.

Jak jste mohli sami vidět, nový Mi 11 v rychlosti připojení přes WiFi nedávno představený iPhone 12 Pro Max doslova převálcoval, jelikož dosahoval zhruba dvakrát lepších výsledků a to ve všech vzdálenostech od vysílače – tedy WiFi routeru. Je tedy naprosto jasné, že použití vhodného WiFi modulu do smartphonu může rychlost jeho připojení k internetu výrazně ovlivnit – a to jak kladně, tak i záporně. Nezbývá proto než doufat, že se u chystaných iPhonů 13 pro letošní rok dočkáme dalšího výrazného kroku kupředu.