Bizarní spor Applu s malou firmou o „okopírované“ logo hrušky zřejmě nakonec u soudu neskončí

Na našem magazínu jsme vás v minulosti již informovali o značně bizarním sporu, který se loni v létě rozhořel mezi společností Apple a firmou Prepear. Předmětem sporu bylo logo hrušky, které – byť ani při sebevětší snaze nepřipomínalo logo Applu – leželo firmě v žaludku. Apple se tehdy nenechal obměkčit ani opakovanými omluvami společnosti Prepear, která si soudní spor nemohla z finančních důvodů dost dobře dovolit. Spor se táhne již od roku 2017, kdy došlo ze strany mateřské společnosti k registraci loga, které dokonce podle příslušných úřadů nijak nenarušovalo integritu jakékoliv stávající společnosti.

Na úvod si zopakujeme, že společnost Prepear je jednou z dceřiných společností firmy Super Healthy Kids, a nabízí prostřednictvím aplikace pro chytré mobilní telefony zdravé recepty spolu s digitálním nákupním seznamem. Firma Prepear má ve svém logu jednoduchou siluetu hrušky s lístkem, což Apple od počátku pobuřuje. Jasným důkazem snahy o kopírování loga je podle Applu „minimalistický design ovoce s lístečkem na pravé straně“. Firma Apple byla až dosud neoblomná a sporu s Prepear se nehodlala jen tak vzdát. Obrat nastal až teprve nedávno, kdy obě společnosti zahájily mimosoudní vyjednávání. Server MacRumors informoval koncem loňského roku o tom, že u amerického patentového úřadu byla podána žádost o odložení soudního procesu o dalších třicet dní – během této doby se snad obě firmy stihnou uspokojivým způsobem dohodnout. Zatím není nijak jasné, za jakých podmínek je Apple ochoten přistoupit na mimosoudní vyrovnání, ani jakou podobu bude toto vyrovnání mít. V případě, že se ve stanovené lhůtě obě firmy nedokáží dohodnout, uskuteční se soudní jednání. Ke vzájemné domluvě by mělo dojít nejpozději do 23. ledna, případné soudní řízení by se mělo uskutečnit v březnu letošního roku. Hlavní soudní řízení by se mělo konat nejdříve v říjnu letošního roku.