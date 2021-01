5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (4. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud se už nějakou dobu díváte po nějaké nové tapetě, ale stále nemůžete najít tu pravou, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Animated Wallpapers. Už samotný název totiž napovídá, že tento nástroj vám poskytne řadu parádních animovaných tapet, které vám tak dokáží pomoci s relaxací a soustředěním.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Do akce se opět dostala poměrně populární hra The House of Da Vinci, ve které na vás čeká řada nejrůznějších hlavolamů. Ocitnete se totiž v přímo v domu legendárního vynálezce Leonarda da Vinci v autentickém období renezance. Jak hra vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 229 Kč (99 Kč)

Stažením aplikace Particulars získáte parádní nástroj, který vás dokáže v okamžiku informovat o vašem Macu. Tato jednoduchá a malá utilita vám totiž zobrazí informace o názvu Macu, jeho SoC/CPU, RAM, GPU, operačním systému a podobně. Zároveň ji můžete použít ve třech režimech, a to jako klasickou aplikaci, jako widget, nebo za pomocí Terminálu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jablečné počítače, především tedy starší modely v základních konfiguracích, bohužel trpí nedostačujícím úložištěm. Spoustu místa vám navíc dokáží zabrat například fotografie, které se vám například omylem sešly hned několikrát. Aplikace Image Cleaner – Fix Duplicates tyto duplikáty dokáže vyhledat a případně je odstranit.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Dnešní článek si završíme aplikací World Conqueror 3, která potěší především milovníky strategií. V této hře s válečnou tematikou na vás totiž čeká skvělá kampaň s těmi nejrůznějšími výzvami, kdy vaším cílem bude, abyste dokázali dobýt celý svět. K dispozici budete mít řadu různých zbraní a v rámci příběhu se ocitnete v letech 1939, 1943, 1950 a 1960.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)