Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro rok 2021

V roce 2020 jsme se bohužel setkali s obtížnou situací v podobě globální pandemie onemocnění COVID-19. Právě kvůli tomu došlo ke značnému omezení sociálního kontaktu, a proto se školy přesunuly na distanční výuky a řada zaměstnavatelů přešla na takzvaný home office neboli práci z domu. To s sebou přineslo obrovskou výzvu v podobě překonání snížené produktivity. Naštěstí si v tomto ohledu můžeme pomoci řadou praktických aplikací, na které si v tomto článku posvítíme.

Be Focused – Focus Timer

Za jednu z nejlepších aplikací pro podporu produktivity vůbec považuji Be Focused – Focus Timer. Jedná se o velice jednoduchý nástroj, který nabízí jen několik málo funkcí. Všimněte si ale, že už jen při samotném pomyšlení na to, že před sebou máte osm hodin práce, ztratíte většinu motivace a odhodlání. A přesně na tohle se program zaměřuje takzvaným rozkouskováním nadcházejících úloh do několika menších intervalů. Jako nejvhodnější se jeví 25 minut práce a následných 5 minut odpočinku. Díky tomuto přístupu totiž nebudete chtít mrhat časem a zvládnete podstatně více, čímž posunete kupředu nejen produktivitu, ale i kreativitu a podobně. V aplikaci si samozřejmě můžete nastavit různé úlohy s odlišnými časy intervalů. Zároveň Be Focused poslouží pro seznamy úkolů a dokáže si poradit i s monitorováním vaší práce, díky čemuž vám následně poskytne parádní analýzu. Tímto způsobem vás dokáže do jisté míry znovu motivovat. Program je dostupný na Mac, iPhone, iPad a Apple Watch.

Be Focused pro Mac stáhnete zde

Tabulka Kanban

Základním stavebním kamenem ke zvýšení produktivity je bezesporu plánování. Bez zapisování jednotlivých úkolů to prostě nepůjde, což je nesmírně důležité si uvědomit co možná nejdříve. Nejen v App Storu se nachází řada nejrůznějších aplikací pro tvorbu takzvaných seznamů s úkoly, které se od sebe odlišují ve hned několika různých záležitostech. Zároveň se ale nabízí i trošku jiné a dle mého názoru (v určitých případech) lepší řešení. Řeč je o takzvané tabulce kanban. Na první pohled se jedná o obyčejnou tabulku s několika sloupci, které vám na první pohled odhalí, kolik práce máte před sebou a kolik již máte hotovo.

Aplikace MeisterTask

V případě skupinových projektů většinou jedna tabulka odkazuje k jednomu danému projektu, kde je potřeba splnit několik dílčích úkolů. Většinou pak můžeme narazit na (minimálně) tři sloupce, které obvykle rozdělují úkoly do kategorií ToDo (potřeba udělat), In Progress (práce probíhají) a Done (hotovo). To se může hodit především u zmiňovaných skupinových projektů, kdy si tak celý tým může rozebrat jednotlivé úkoly. V případě jednotlivce poté pohodlně stačí jedna tabulka pro veškerou práci. V poslední době se obrovské popularitě těší aplikace MeisterTask, která zároveň nabízí možnost kolaborace, automatizace a týmové komunikace. Program navíc k úkolům umožňuje přidat různé tagy, pod-úkoly, nastavit deadline či je rovnou k některému členovi týmu přiřadit. Na první pohled se nástroj může zdát zmatený či zbytečný. Věřte tomu, že jakmile se jej naučíte správně používat, usnadní vám to řadu záležitostí.

MeisterTask stáhnete zde

Evernote

Operační systémy iOS a macOS nabízí poměrně slušné nativní aplikace, které jsou v mnoha případech dostačující. Pro příklad si můžeme uvést program Poznámky, jehož název perfektně vystihuje samotný účel. Z vlastních zkušeností ale raději sahám po alternativním řešení v podobě programu Evernote. Dalo by se říci, že se jedná o takové „Poznámky na steroidech,“ což samozřejmě dokazuje řada dalších možností, které tento nástroj nabízí. Jednotlivé dokumenty si totiž můžete rozdělit do samostatných zápisníků, jenž můžeme přirovnat například k sešitům. Díky tomu získáte nad vším podstatně lepší přehled. K samotným poznámkám si navíc můžete přidat i upomínky. Vše je samozřejmě automaticky synchronizováno, a proto vám stačí se přihlásit, díky čemuž k vašim dokumentům můžete přistupovat z Macu, iPhonu a iPadu. K dispozici byla i verze pro jablečné hodinky, která ale při poslední velké aktualizaci zmizela. Každopádně dočkat bychom se měli již brzy.

Evernote stáhnete zde nebo v App Storu