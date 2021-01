Jaký bude softwarový jablečný rok 2021 dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 45. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2021 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska hardware.

Amaya

Odhadnout, co by si pro své uživatele mohla společnost Apple připravit na rok 2021, není z obecného hlediska jistě nic těžkého – s jistotou můžeme vsadit například na nové operační systémy. Na rozdíl od těch letošních se ale domnívám, že přinesou spíše drobná vylepšení a opravy, a převratných novinek či revolučních funkcí se nejspíš nedočkáme. watchOS 8 by mohl přinést nové zdravotní a fitness funkce, vzhledem k současnému trendu očekávám i vylepšení po stránce rozšířené reality u operačních systémů iOS a iPadOS. U macOS by zase Apple mohl pokračovat v trendu hlubší integrace se svými mobilními operačními systémy včetně portování aplikací, vylepšení by se mohly dočkat i platformy HomeKit a HealthKit. Myslím si, že nejenom já bych uvítala vylepšení softwaru pro HomePod, tradičním přáním zůstává Siri v češtině. Téměř s jistotou můžeme očekávat novinky na poli služeb – ať už půjde o zcela novou službu (podobně jako třeba letošní Fitness+), nebo novou nabídku v podobě balíčků.

Roman

Upřímně? Nudný! Apple už dávno přidal do svých systémů vše, co jim chybělo a poslední roky přidává věci, které jsou sice fajn, ale tak nějak jsme bez nich dokázali žít do dnes a mylsím, že ještě nějaký ten pátek, bychom to s klidem dokázali dál. Navíc se zdá, že se ani omylem neblíží čas, kdy si v Applu řeknou, že dělat každý rok nový operační systém prostě nedává smysl a tak se i příští rok dočkáme něčeho, co by se dřív dalo označit jen za novou verzi nějaké verze MacOS nebo iOS. Skutečná revoluce podle mě přijde až v momentě, kdy Apple plně u všech storjů přejde na ARM procesory z vlastní dílny a poté MacOS zbaví veškerého balastu, který potřeboval Intel a opět jej odlehčí tak, jak tomu bylo před lety u Mac OS X 10.6 Snow Leopard, na který snad každý jablíčkář vzpomíná s usměvem na rtech.

Jirka

Abych byl upřímný, iluze o velkých novinkách v jablečném softwaru pro rok 2021 si nedělám. Strašně rád bych se sice dočkal přepracování multitaskingu na iPhonech, díky kterému by bylo konečně možné spouštět dvě aplikace vedle sebe, přiblížení iPadOS počítačovému systému a jeho přepracování widgetů, možnosti stahování ciferníků vytvořených ryze třetí stranou na Watch a tak podobně, ale upřímně s nimi nepočítám. Myslím si, že se rok 2021 ponese spíše v duchu zlepšování výkonu a stability stávajících verzí, které budou kvůli “nutnosti” představit je v létě coby verze nové oživeny pár drobnými novinkami, které budou ve výsledku většině uživatelů stejně k ničemu. Co se pak týče služeb, ani zde neočekávám žádnou revoluci, ale spíše poklidný provoz všech stávajících bez jakékoliv snahy je více či méně překopat. Že to bude pro Apple TV+ či Apple Arcade cesta do pekel pak asi není třeba příliš zdůrazňovat. U Apple One pak očekávám vytvoření dalších balíčků ve formě kombinací nejrůznějších služeb.

Jan

Pokud jde o systémy, já jsem opravdu nenáročný. S tím, co mám, jsem velmi spokojený. Uvítal bych ale daleko lepší výdrž baterie. Není přece možné, aby můj iPhone se stále stejnou kondicí baterie měl tak rozdílnou výdrž na iOS 13 a 14. Postupem času bych také rád daleko více widgetů, což ale Apple úplně neovlivní. Dále bych rád, aby Apple věnoval větší péči Apple Arcade. Hraní na mobilu mám opravdu rád a již delší dobu na touto službou uvažuji. Současná nabídka mě ale zatím nepřesvědčila. Pokud ale má někde Apple zatlačit na pilu, je to Apple TV+, jelikož v mých očích jde prozatím o naprosto zbytečnou službu. Také doufám v brzké spuštění Fitness+ u nás. Zbožným přáním by pak bylo poodhalení Projectu Titan, tedy systému Applu pro autonomní vozidla. Na to si ale pravděpodobně ještě nějaký pátek počkám.

Vráťa

Pravděpodobně se asi shodnu se svými kolegy. Žádná velká očekávání od Applu totiž nemám a spíše než nové funkce bych uvítal, kdyby gigant z Cupertina opravil některé problémové části svých systémů. Jablečné operační systémy se na první pohled vyznačují neuvěřitelnou jednoduchostí, která mě před lety doslova očarovala. Po nějaké době používání si ale stále více začínám všímat drobných nedokonalostí, které obecně zhoršují celkový dojem ze samotného používání. Přesně proto si přeji, aby došlo k co možná nejlepší optimalizaci, díky čemuž by byly systémy téměř bezchybné. V příštím roce od Applu můžeme nadále očekávat určitý posun v případě jablečných služeb, ale nic převratného neočekávám.

Dominik

Z hlediska softwaru osobně žádná velká očekávání nemám. Velké „revoluční“ skoky v iOS, iPadOS nebo macOS máme nejspíše za sebou a všechny další iterace operačních systémů se ponesou v duchu drobných změn a vylepšení a zároveň co nejmenšího rozšíření nových bugů. Z hlediska softwaru nejsou má očekávání nikterak vysoká, Apple mě tak může jedině překvapit. Jistou dávku přepracování by například zasloužila desktopová aplikace Apple Music, nebo kompletní layout UI Apple TV. S čím vším nakonec Apple skutečně v červnu přijde uvidíme až za půl roku. Snad nás tentokrát pozitivně překvapí.

Pavel

Osobně nic extra příští rok nečekám. Myslím si, že Apple v posledních letech přišel prakticky se vším, s čím mohl. Začal se více věnovat službám, což asi není třeba připomínat, operační systémy jsou poté prakticky stejné již po dobu několika let. Na druhou stranu ale nemohu říct, že by mi to nějakým způsobem vadilo. Už delší dobu volám po zdokonalení operačních systémů, a jak už jsem několikrát zmínil, rozhodně bych byl radši, kdyby Apple vydával jednu majoritní aktualizaci všech systémů během dvou let, než každý rok. Doufám tedy, že na poli operačních systémů Apple namísto s vylepšeními přijde s celkovým zdokonaleném již existujícího. Zároveň Applu rozhodně přeju, aby došlo k většímu rozšíření jeho nejnovějších služeb. Jednak k obsahovému rozšíření, a jednak k rozšíření do vícero států.