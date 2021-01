Co nejvíc poškozuje baterii ve vašem iPhone

Dnešní moderní telefony a jejich baterie jsou mnohem odolnější než jejich předchůdci. I přesto však existují některé věci, které jim vyloženě škodí a dokáží jejich baterii spolehlivě ničit. Často se v komentářích setkáváme s názory, že elektronika má sloužit nám a ne my jí a musíme s nimi souhlasit, ovšem s výjimkou baterie. Tu vám totiž Apple vymění na záruku jen v případě, kdy klesne její kapacita pod 80 % původní kapacity po 400 nabíjecích cyklech. Pokud však budete pouhé procento nad touto hodnotou, bude to pro vás znamenat o několik hodin kratší životnost vašeho telefonu a Apple vám přitom novou baterii zdarma nevymění. Proto pokud bychom měli vybrat jedinou věc, o kterou se u telefonu opravdu vyplatí starat, je to právě baterie. Pojďme se podívat na to, čím svou baterii spolehlivě ničíte a jak se tomu vyvarovat.

Extrémní teploty – Apple oficiálně uvádí, že je baterie v iPhone konstruována tak, aby zvládala bez problémů teploty mezi 0 až 35 stupni Celsia. Bohužel obě teploty lze při běžném používání snadno překonat. Stačí vyrazit v zimě na hory a hrát si s mobilem při -10 stupních a v létě jej používat jako navigaci v držáku umístěném na čelním skle auta. Ať už je teplota nižší nebo vyšší než doporučená teplota od Applu, dochází k fyzickému poškození baterie a toto poškození je nevratné. Samozřejmě záleží na tom jaké teplotě telefon vystavíte a na jak dlouhou dobu. Pokud však chcete mít 100% jistotu, že baterii neubližujete, nevystavujte ji extrémním teplotám.

Používáte neoriginální nabíječky – Ano, je prvda, že nabíjení baterie si řídí sám iPhone, který je také zodpovědný za to, že do baterie nepouští větší nabíjecí proud, než který je předepsaný a nebo že nabíjení po úplném nabíjení telefonu vypne. Ovšem neoriginální nabíječky se často snaží veškeré ochrany obejít a to může způsobit poškození baterie. Pokud jste někdy četli o případech, kdy někomu při nabíjení začal hořet iPhone nebo dokonce vybouchl, většinou jste se dočetli také o tom, že dotyčný používal neoriginální nabíječku. Když už jste dali desítky tisíc za telefon, obětujte pětistovku a kupte si originální nabíječku od Applu.