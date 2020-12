PF 2021: Nepřestávejte snít, naše sny se díky vám splnily

Dovolte mi se na chvíli odprostit od toho všeho, co se děje tam venku. Od toho, co nás pronásleduje od začátku roku 2020, který před pár vteřinami skončil. Ne, že bych chtěl nějak znevažovat vážnost situace nebo si ji neuvědomoval, ale myslím si, že projevů o tom, jak se máme všichni chovat, jsme slyšeli již víc než dost. Dovolte mi místo toho, abych vám z celého srdce poděkoval a popřál.

Jen a pouze díky vám, našim čtenářům a partnerům, si můžeme plnit naše sny. Jste to vy, díky kterým můžeme rok co rok snít o tom, co se ještě vloni zdálo zcela nemyslitelné. Po neuvěřitelném roce 2019 jsme si říkali, že už vlastně není z hlediska čísel možnost se někam posouvat. Vy jste nám však dokázali, že to není pravda a vyrazili jste nám dech.

Na LsA vás v roce 2020 přišlo neuvěřitelné množství a LsA se tak díky tomu stalo stabilně třetím nejnavštěvovanějším IT magazínem v ČR/SR v rámci auditovaného měření Netmonitor podle počtu reálných čtenářů. Za posledních čtyři měsíce se nám každý jeden měsíc podařilo překonat hranici 1 milionu unikátních čtenářů a to jen díky vám. Celkově pak LsA zaznamenalo za uplynulý rok 8 830 000 uživatelů, kteří uskutečnili 27 400 000 návštěv a zobrazili neuvěřitelných 97 000 000 stránek.

Kdybych napsal, že se mi o těchto číslech na začátku LsA nesnilo, lhal bych. Nesnilo se mi o nich totiž ani před rokem a dnes jsou realitou. Chci vám za celé LsA z celého srdce poděkovat a zároveň vám popřát do nového roku jediné – Plňte si své sny! Jděte za nimi, bojujte za ně a žíjte pro ně a prosím, nikdy nepřestávejte snít! Vy jste nám pomohli splnit si naše sny a my vám z celého srdce přejeme, abyste si splnili ty své! Děkujeme!