5 věcí, které chceme vidět v macOS 12

Přestože je operační systém macOS možná trochu upozaďován za jeho využívanějšími sourozenci ve formě iOS, iPadOS či watchOS, pozornost si přesto rozhodně zaslouží. Minimálně letošním macOS Big Sur totiž dal Apple světu jasně najevo, že minimálně z hlediska designu nechce hrát s macOS druhé housle, ale chce jej mít graficky stejně “vymazlený” jako své ostatní OS. A nejen to, velmi zajímavé věci pro něj připravil i z hlediska funkčnosti jako takové. S ohledem na tyto skutečnosti se tak dá očekávat, že ani v následujících letech nebude u macOS přešlapovat na místě (jak tomu bylo v minulosti), ale bude se jej snažit posouvat dopředu zajímavými vylepšeními. V následujících řádcích si proto probereme pět vylepšení, která by se nám v chystaném macOS 12, který si svou premiéru odbude v červnu příštího roku, velmi líbila.

Lepší provázanost s iPhonem a Apple Watch

Zatímco spolupráce iPhonu a Apple Watch je na velmi vysoké úrovni, kooperace mezi Macem a Apple Watch na určitých frontách drhne. Přes hodinky jej lze sice odemknout či na něm potvrdit některé věci, které by si jinak vyžadovaly heslo, zrcadlení ovládacích prvků pro přehrávače po vzoru iOS však bohužel chybí. Určitě by proto nebylo od věci, kdyby se macOS v tomto směru zlepšil a například při spuštěném Spotify či Apple Music by se na hodinkách zobrazovaly ovládací prvky. Jasně, nasazení něčeho podobného by si zcela určitě vyžadovalo větší zásah do systémů, jelikož by bylo nutné vymyslet určitou prioritizaci prvků, ale problém by to pro Apple velmi pravděpodobně nebyl. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o aktivaci režimu Nerušit, který lze přes hodinky v tuto chvíli zrcadlit jen na iPhone. Přitom jeho aktivace na Macu by také špatná v žádném případě nebyla.

Stoprocentní spolehlivost

Macy jsou pro mnohé z nás velmi důležitými pracovními či studijními nástroji, z čehož je jasné, že jakákoliv chybovost se u nich neodpouští. Asi to tedy bude znít jako klišé, ale přál bych si, aby byl macOS 12 ve všech směrech naprosto stoprocentní a my při jeho využívání zapomněli například na to, jaké to je zažít záseky při procházení systému či podobné věci. Ty jsou totiž v macOS 11 bohužel čas od času “dostupné” a to i na strojích za vyšší desítky tisíc korun. Například já mám relativně často problémy se Safari, které se při přidávání záložek na pár vteřin pravidelně zasekne, což mi na 16” MacBooku Pro za 70 tisíc korun připadá naprosto směšné a zároveň neuvěřitelně smutné. Dokonalá odladěnost systému je tedy věc, kterou chci příští rok vidět.

Převzetí aplikací z iOS či jejich funkcí

Trochu mě mrzí, že ne všechny aplikace z dílny Applu dostupné na více platformách fungují stejně. Na mysli mám například Počasí, které má svou vlastní aplikaci jen na iPhonu. V případě iPadu a Macu si pak musíte vystačit s widgetem, potažmo přesměrováním na webové stránky poskytovatele dat počasí, což mi však přijde svým způsobem nepohodlné. Podobná situace je i u Zpráv, které se sice od letoška tváří, že jsou přesnou kopií Zpráv z iPhonu či iPadu, ale například taková podpora samolepek jim stále chybí. Jasně, samolepky i Počasí jsou svým způsobem prkotiny, ale přesně ty prkotiny, které dokáží potěšit a zážitek ze systému jakožto celku solidně zpříjemňují, o což by ve výsledku mělo výrobci daného zařízení jít.

Využitelnější Touch Bar

Přestože je tu s námi Touch Bar již od roku 2016, k dispozici je de facto stále v jedné a té samé verzi. Určitě by proto nebylo od věci, kdyby se s ním rozhodl Apple více pracovat a vymyslel pro něj daleko zajímavější využití než je tomu nyní. Na mysli mám například zrcadlení stavového řádku či obecně zrcadlení věcí, které v současnosti zabírají místo na displeji. Potěšila by i hlubší integrace s některými aplikacemi, jelikož právě ta mi přijde v současnosti v mnoha případech vcelku chabá. Že s Touch Barem pracovat bez problému lze dokazují dnes a denně mnozí vývojáři, kteří pro něj připravují aplikace, díky kterému například dostává haptickou odezvu či podobné vychytávky. Právě od nich by se tedy mohl Apple při vývoje vylepšení pro něj inspirovat a posunout tento prvek na novou, lepší úroveň.

Dotažení některých nelogičností k dokonalosti

Letošní macOS 11 Big Sur se mi sice velmi líbí, obsahuje však prvky, které mi přijdou dosti nešťastné. Ocenil bych například to, kdyby byly widgety připnutelné přímo na plochu Macu a ne jen do widgetového centra, čímž bych získal rychlý přístup k daným aplikacím. Další věcí, která by si zasloužila dotáhnout k dokonalosti, je design nativních aplikací z hlediska rychlé manipulace s okny, ve kterých se otevírají. Zatímco v předešlých verzích macOS bylo vcelku zřetelně vidět, kde kurzorem dané okno “chytit” a tím jej přesunout bokem, nyní se jakékoliv podbarvení, které by pomáhalo k rozlišení aktivních a pasivních míst daných aplikací, to tam a rychlé přesouvání kurzorem není tak lehké jako dřív. Proto bych se úplně nezlobil, kdyby se Applu podařilo aktivní a pasivní plochy oken barevně rozlišit a tím napomoci k lepší ovladatelnosti.