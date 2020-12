5 věcí, které chceme vidět ve watchOS 8

Přestože o úspěchu Apple Watch po představení jejich první generace (která se dnes označuje jako nultá) prakticky celý svět pochyboval, nyní je z nich obrovský fenomén, který láme rok co rok prodejní rekordy a suverénně vládne trhu se smartwatch. Toho je však Apple schopen nejen díky líbivému hardwaru, ale také díky znamenité softwarové podpoře, která znamená pro uživatele mimo jiné i každoroční přidávání určitých novinek do modelových řad, které jsou kompatibilní s novou verzí watchOS. A jelikož představení další verze watchOS už tak vzdálené není, je pravý čas na rekapitulaci toho, co bychom v ní rádi viděli.

Ciferníky kompletně vytvořené třetí stranou

Hlavním rysem každých hodinek je jejich ciferník či ciferníky v případě smart watch. Právě ty přitom nemá Apple dle mého zvládnuté tak úplně dobře. Ne že by nebylo z čeho vybírat či co vytvářet skrze modifikační možnosti každého z nich, ale je zkrátka škoda, že není k dispozici i něco mimo jeho dílnu. Všechny ciferníky dostupné na Apple Watch jsou totiž v současnosti ve výchozí podobě vytvořeny právě jím, což jinými slovy znamená, že pokud vám designový jazyk Applu nesedí, máte holt smůlu. Bylo by proto super, kdyby se v tomto směru Apple konečně odhodlal k odemčení tvorby ciferníků vývojářům třetích stran, kteří by je mohli tvořit stejně jako aplikace a následně je distribuovat přes App Store. Díky tomu by tak na jablečné hodinky dorazila obří nálož nových ciferníků, které by zcela určitě uspokojily naprosto každého a které by mohly ve výsledku pomoci Applu ještě více zbohatnout jak skrze prodeje Apple Watch, tak i prodeje v App Store.

Ještě větší propojitelnost s iPhonem

Apple Watch jsou dlouhodobě označovány za prodlouženou ruku iPhonu. Myslím si však, že propojitelnost mezi těmito dvěma zařízeními by mohla být ve výsledku ještě mnohem větší – tedy samozřejmě v případě, že by o to uživatel stál. Od věci by nebylo například přidání výrazné notifikace při odpojení hodinek od iPhonu, která v současnosti chybí. Podobných vychytávek by přitom mohlo být daleko více a záleželo by jen na uživateli, zda by si je zaktivoval, potažmo zda by je využíval. Dokážu si představit například vytvoření mnohem více vzdálených ovladačů pro aplikace běžící na iPhonu nebo třeba i integraci do her, kdy bych na displeji telefonu hrál a na hodinkách pak viděl třeba počet zbývajících životů a tak podobně – tedy samozřejmě v případě, že by to u dané hry z hlediska jejího gameplaye dávalo smysl. Super by bylo třeba i nastavení vlastní haptické odezvy při notifikacích na určité aplikace nebo vlákna v nich. Díky tomu byste tak vždy věděli, že vám volá či píše ten nebo onen a podle toho byste mohli buď zůstat v klidu, nebo začít interagovat s Watch či iPhonem.

Stejné novinky na všech podporovaných modelech Apple Watch

Jestli něčím Apple majitele Apple Watch v posledních letech dost štval, bylo rozdílné přidávání softwarových novinek na různé modely hodinek. Zjednodušeně by se dalo říci, že zatímco novější modely od něj dostávaly zpravidla novinek spoustu, starší modely měly smůlu a dočkaly se jen zlomku z nich. Jasně, starší modely jsou limitovány menšími displeji i menším výkonem, ale například u ciferníků, u kterých se jejich nepřidávání na všechny modely stalo jakýmsi pravidlem, se dá tato věc jen stěží pochopit. Na menší modely by je totiž stačilo zcela určitě jen zmenšit, potažmo z nich vyjmout ty největší komplikace a mohlo být po problému. Místo toho je však Apple vždy radši zařízl úplně, čímž starší modelové řady částečně degradoval. Moc rád bych proto viděl, kdyby Apple použil ve watchOS 8 “stejný metr” na všechny podporované modely Apple Watch a novinky, které v něm dorazí, přidal všude, kde jen bude watchOS 8 nainstalovatelný. Nereálné to v žádném případě není.

Safari

Operační systém watchOS se sice již relativně dlouho chlubí takzvaným webKitem, který mu umožňuje spouštět webové stránky, avšak stále nedisponuje prohlížečem. Moc rád bych proto v novém watchOS 8 viděl speciální Safari pro Apple Watch, které bude založené na diktování či psaní prstem a které umožní hodinky využít alespoň jako elementární zdroj internetu bez nutnosti spouštět jej přes přeposlané zprávy či podobné nesmysly, jak je tomu nyní. Žádné zázraky od této vychytávky samozřejmě nečekám – stačí jen otevřít Safari, nadiktovat požadavek a přečíst si výsledek. Kvůli tomu jsem proto přesvědčen o tom, že se jedná pro Apple o naprostou banalitu, která je naprogramovatelná za pár hodin či dní.

Lepší přizpůsobitelnost některých prvků

Přestože považuji watchOS obecně za povedený operační systém, jsou v něm věci, které mi zkrátka hlava tak úplně nebere. Jednou z nich je například režim nočního stolku, který začne při nabíjení hodinek zobrazovat čas na nich zeleně, což je v noci vcelku fajn. Problém je ale v tom, že se hodiny zobrazují vždy jen chvíli po probuzení displeje, což mi přijde vcelku komické. Přeci jen, od hodin na nočním stolku tak nějak očekávám, že budou sloužit k rychlé informaci v průběhu noci o tom, kolik je hodin, což se zde neděje. Místo rychlého mrknutí na čas a následnému pokračování ve spánku totiž člověk musí sáhnout po hodinkách a zaktivovat displej, což je zkrátka otrava. Zde je tedy prostor pro zlepšení vskutku velký.

Vůbec bych se nezlobil ani za to, kdyby Apple umožnil nastavení funkcí pro několikanásobný stisk digitální korunky a bočního tlačítka. Přeci jen, nastavit si například po trojitém stisku vlastní akci by rozhodně nebylo od věci a používání hodinek by to nikterak nepoznamenalo. Někdo sice může namítat, že je minimálně na bočním tlačítku přednastaveno Apple Pay po jeho dvojím stisknutí, ale to na hodinkách každý určitě nevyužívá, takže by stálo za to mít tuto možnost ovládání zkrátka ve svých rukou.