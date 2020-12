Zdají se vám sluchátka AirPods Max drahá? Tato jejich luxusní úprava v ceně bytu vás přesvědčí o opaku

Když Apple před pár týdny světu skrze tiskovou zprávu představil svá první náhlavní sluchátka AirPods Max, nejednoho jablíčkáře zarazil jejich cenou. Ta je totiž v Česku nastavena na 16 490 Kč, což není zrovna malá částka – tedy minimálně s ohledem na povahu produktu. Jak se však zdá, ruské klenotnické společnosti Caviar specializující se mimo jiné na úpravy nejrůznějších elektronických produktů se standardní cena sluchátek zřejmě zdála nízká. Rozhodla se totiž vytvořila dva exkluzivní modely, u kterých nahradila ocel a hliník ryzím zlatem, a nylonový náhlavní most pravou kůží. Tato úprava pak vyhnala cenu sluchátek na zcela novou úroveň – dokonce na takovou, že se vedle ní zdá cena standardní verze jako zanedbatelná nebo chcete-li příjemná.

Podle informací přímo od společnosti Caviar budou luxusní verze AirPods Pro ve zlaté s bílými či černými prvky k dispozici v příštím roce a to jen po jednom kusu. Co se pak týče jejich ceny, tu prodejce stanovil na 108 000 dolarů, tedy zhruba 2,5 milionu korun. Jedná se tedy o cenu, za kterou lze v mnoha městech sehnat například menší byt, potažmo si za ní koupíte opravdu hezký automobil. Na druhou stranu, sluchátka samozřejmě nejsou pro lidi, kteří potřebují peníze přepočítávat tímto způsobem, ale spíše pro ty, kteří již zkrátka neví, co s nimi a chtějí si dopřát něco opravdu exkluzivního. Tím totiž zlaté verze rozhodně jsou. Pokud byste o ně měli zájem, více informací o nich se dozvíte zde.