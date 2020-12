Pro začátečníky: Jak založit Apple ID (bez platební karty)

Pokud dnes večer očekáváte pod stromečkem nadílku nových „jablíček“, tedy produktů z dílny Applu a jste v tomto světě zatím noví, následující řádky vám zřejmě dost pomohou. Ukážeme se v nich totiž to, jak vytvořit jednu z nedílných součástí celého Apple ekosystému – konkrétně Apple ID24. Abychom to uvedli na pravdou míru, tak je Apple ID účet od jablečné společnosti, na kterém jsou uloženy veškeré vaše informace a data. Kromě toho se pak na tento účet vážou i jednotlivé produkty, které vlastníte, dále jsou na něm uloženy informace o platebních metodách, fakturační adresy a mnoho dalšího. Pokud se vám mimo jiné nedejbože podaří v budoucnu jablečné zařízení ztratit, tak právě díky Apple ID a aktivní funkci Najít budete mít jistotu, že se nikdo nezmocní vašich dat. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak Apple ID založit, a jak jej popřípadě vytvořit bez nutnosti vložení kreditní karty.

Vytvoření Apple ID u prvního zařízení

Existuje hned několik různých možností, pomocí kterých je možné Apple ID založit. První možností, která je u většiny uživatelů nejčastější, je založení přímo v rámci prvního jablečného produktu. Apple se samozřejmě snaží, aby uživatelé měli vše co možná nejjednodušší, a proto tuto možnost do prvotního nastavení zařízení přidal. Pokud si tedy chcete vytvořit Apple ID ihned po spuštění vašeho prvního produktu od Applu, tak můžete. V procesu nastavování u obrazovky s Apple ID staří klepnout na možnost Nemáte Apple ID nebo jste jej zapomněli?, a poté na Vytvořit bezplatné Apple ID. Pak už jen stačí zadat vaše jméno, datum narození a další informace. Nakonec si stačí zvolit, zdali chcete k přihlašování k Apple ID využít vlastní existující e-mail, anebo zdali si chcete nechat vytvořit nový ve formátu @icloud.com. V prvním případě klepněte na Použít aktuální e-mail, v tom druhém pak na Získat adresu iCloud zdarma. Jakmile postup dokončíte, tak je hotovo.

Vytvoření Apple ID na stránkách Applu

Jestliže si chcete Apple ID vytvořit v pohodlí na velké obrazovce počítače, tak samozřejmě můžete. Postup je v tomto případě taktéž velmi jednoduchý – ve webovém prohlížeči přejděte na stránky pro vytvoření Apple ID, tedy na appleid.apple.com. Jakmile tak učiníte, tak klepněte na možnost Vytvořit své Apple ID. Poté už si jen prodjěte klasickým zadáním údajů. Konkrétně budete Applu muset poskytnout vaše jméno a příjmení, datum narození, e-mail, heslo a vyplnit budete muset také bezpečnostní otázky. Poté už si jen stačí zvolit platební metodu, pomocí které budete Applu platit za případné nákupy v App Storu, anebo třeba za jiné služby v podobě iCloudu, Apple Music, apod.

Vytvoření Apple ID bez kreditní karty

Pokud jste si v minulosti chtěli vytvořit Apple ID bez nutnosti zadávání kreditní karty, tak byl postup vcelku složitý. Apple se však několik let nazpátek „umoudřil“ a zjistil, že i v dnešní době nemusí mít nutně každý kreditní kartu s povolenými platbami na internetu, a to z jakéhokoliv důvodu. Pokud chcete v současné době vytvořit Apple ID bez kreditní karty, tak jen stačí, abyste při vytváření pomocí jednoho z výše uvedených postupů při dotazu na platební metodu vybrali z menu možnost Žádná. Pak už jen stačí volbu potvrdit a je hotovo. Takto jednoduše lze tedy v současné době Apple ID bez vyplňování kreditní karty vytvořit.

Závěr

Pokud se vám vytvoření Apple ID povedlo, tak vám gratuluji – nyní se můžete kompletně vrhnout do jablečného světa. Na závěr ještě zmíním, že Apple ke každému Apple ID rozdává zdarma 5 GB úložiště na své cloudové službě s názvem iCloud. Tohle úložiště můžete využít k zálohování fotografií a ostatních dat. Mimo to je nutné podotknout, že pokud si v budoucnosti pořídíte další Apple zařízení, tak se na něm budete muset přihlásit ke stejnému Apple ID. Někteří uživatelé si bohužel s každým novým produktem vytváří nové Apple ID, což rozhodně není správné a ztratíte tak možnost pro využití mnoha skvělých funkcí, na kterých systém od Applu staví. Snažte se tedy heslo k vašemu Apple ID, popřípadě celkové přístupové údaje a e-mail, nezapomenout – je to velmi důležité.