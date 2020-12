Světla Vánoc jsou kouzelná – Jak je nejlépe zachytit na iPhone?

Konec roku se nezadržitelně blíží a my tak můžeme konečně přivítat pravděpodobně nejkrásnější období celého roku – Vánoce. K tomuto svátku klidu a míru také neodmyslitelně patří nejrůznější světýlka, a to ta interní i externí. Pokud se sami řadíte mezi fanoušky světel Vánoc a rádi je fotíte, tak je tento článek přímo pro vás. Nyní se totiž podíváme na pár jednoduchých tipů a triků, díky kterým dokážete co možná nejlépe zachytit světýlka za pomocí iPhonu.

(Nejen) jablečné telefony si za poslední roky prošly neuvěřitelnou změnou, což se podepsalo především na jejich fotoaparátech. Ty jsou rok co rok lepší a dokáží se tak postarat o neustále kvalitnější fotografie. Přesto ale nejsou bezchybné a především při focení v horších světelných podmínkách s nimi můžete narazit na problémy. Jak se tedy postarat o co možná nejlepší zachycení vánočních světýlek na iPhone?

Stativ

Při focení je nesmírně důležitá stabilita. Ačkoliv nám může přijít, že telefon držíme dostatečně pevně a nikterak s ním nehýbáme, tak opak je bohužel pravdou. Člověk zkrátka není stroj. Přesně proto není na škodu sáhnout po nějakém vhodném stativu, který si s tímto problémem dokáže neuvěřitelně jednoduše poradit. Nepotřebujete přitom ani žádný profesionální stojan, ale vystačíte si s prachobyčejnou trojnožkou, kterou už jen stačí správně nasměrovat.

Správné ostření

Spousta lidí se při focení vánočních světýlek dopouští jedné obrovské chyby, kvůli čemuž tak výslednou fotografii přímo odsoudí k neúspěchu. Vše přitom spočívá v zaostření. Již několikrát jsem zpozoroval, že lidé ostří přímo na daná světla, což je bohužel špatně. To je způsobeno tím, že se čočka fotoaparátu snaží ostřit podle elementu, který je zároveň zdrojem světla. Scéna se poté znatelně ztmaví a z fotografie vznikne jen jakási šmouha ve tmě. Naopak nejlepšího možného výsledku dosáhnete v okamžiku, kdy světýlka umístíte do pozadí a fotoaparátem zaostříte na jiný objekt.

Použijte portrét

V posledních letech se stále větší popularitě těší takzvaný portrétový režim, díky čemuž se scéna zaměří pouze na určitý objekt, zatímco pozadí bude rozmazané. Portrét se nejčastěji využívá pro focení lidí, ale rozhodně se toho nemusíte držet a můžete jej zkusit aplikovat i na samotná světla. Zároveň je ale nutné se řídit předcházejícími tipy. Pro dosažení co možná nejkvalitnější fotografie byste rozhodně měli opět umístit světýlka do pozadí a scénu zaostřit na nějaký jiný objekt.

Obzvláště u portrétového režimu hraje obrovskou roli zmiňovaný stativ. Tento režim totiž vyžaduje určitý výpočetní výkon zařízení, kdy potřebuje rozpoznat objekt a zároveň vyretušovat pozadí. A přesně v takovém okamžiku je extrémně důležité, abyste se při klepnutí na spoušť vůbec nepohnuli.

Soumrak aneb klíč k úspěchu

Fotka vánočních světýlek v noci či za tmy zní bezesporu lákavě. V tomto případě vás ale musíme upozornit na fakt, že na tento úkon vám i ten nejlepší iPhone stačit nebude. I když dnešní telefony nabízí takzvaný noční režim a dokáží se tak postarat o vcelku solidní fotografie za zhoršených světelných podmínek, tak u focení světel vám to stačit nebude. Dokonce i samotní fotografové se tomu vyhýbají a volí trošku odlišnou dobu, kterou je soumrak, jenž dokáže snímku dodat tu správnou atmosféru.

Zdroj: Unsplash

Využití alternativní aplikace

Nativní aplikace Fotoaparát se dokáže postarat o vcelku kvalitní snímky. Na programy třetích stran ale mnohdy ztrácí, což můžete pocítit především při focení neobyčejných snímků jako jsou například vánoční světýlka. V App Storu se naštěstí nachází široká škála těch nejrůznějších aplikací, které vám přidají hned několik různých možností. Většinou se jedná o specifická nastavení jako je rychlost závěrky, ISO a podobně.