KFC má vlastní herní „konzoli“ i s ohřevem na kuře

Možná si pamatujete na povedený vtípek z poloviny června tohoto roku. Sony odhalilo design své konzole Playstation 5. Den na to ukázal světoznámý fast-foodový řetězec KFC svou KFConsole, jejíž design byl inspirován kyblíkem. KFC lákalo na hraní ve 4K při 120 fps a vestavěný ohřev na kuře. Nikdo tehdy nečekal, že by tento fór byl myšlen vážně.

Tato absurdita se ale stává realitou díky společnosti Cooler Master. KFConsole tedy dorazila, a to i se zabudovanou „kuřecí komoru“ na ohřívání kuřat. Kromě toho má zařízení disponovat i solidními technickými parametry. Kuřecí konzole má být osazena procesorem Intel 9. generace a sekundovat by mu měla grafická karta Nvidia GeForce RTX 2070 nebo RTX 2080. O úložný prostor se bude prý starat dvojice 1 TB SSD disků. Výrobce zároveň uvádí, že tento stroj poskytne hraní ve 4K při 240 fps. Letní prognózy tedy byly překonány. Nejde samozřejmě o konzoli v pravém slova smyslu. KFConsole je v podstatě minipočítač vylepšený o ohřev na kuře. Princip fungování této „Tajemné komnaty“ by měl být jednoduchý. Teplo vygenerované strojem by mělo být směrováno právě do těchto prostor. Nicméně konkrétní specifikace konzole jsou nyní zahaleny tajemstvím. Stejné je to pak o dostupnosti a ceně. Vzhledem k informacím okolo hardwaru by však mělo jít o stroj, který si poradí i s nejnovějšími hrami. V KFC mají ale na svém twitterovém účtu jasno – válka konzolí je u konce.