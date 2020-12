Vánoce jsou tady! Jak nechat padat sníh v Terminálu na Macu

Vánoce klepou na dveře, po celém domě voní cukroví a vánoční atmosféra je tady. Někteří z nás už mají nazdobený stromeček, jiní zase na poslední chvílí shání poslední vánoční dárky, se kterými udělají svým blízkým radost. Uvidíme, zda-li se tento rok dočkáme na samotné Vánoce sněhu, podle předpovědi by tomu tak být mělo – snad tedy neprožijeme další Vánoce na blátě, jako tomu bylo minulý rok.

Sníh samozřejmě k Vánocům neodmyslitelně patří, ať už venku sněží, nebo ne. Pokud chcete mít 100% jistotu, že bude sněžit, tak si můžete nechat zasněžit váš Mac či MacBook, konkrétně tedy Terminál. Celý postup není vůbec složitý, vše, co musíte udělat je, abyste následovali body uvedené níže. Věřím, že tento návod ocení jak pokročilí uživatelé, tak i naprostí amatéři. Jak tedy na to?

Jak si nechat zasněžit Terminál

Nejprve je nutné, abychom na našem Macu či MacBooku otevřeli Terminál. Učiníme tak v Aplikacích ve složce Utility, kde se samotná aplikace Terminál nachází. Popřípadě můžeme využít Spotlightu – v pravém horním rohu obrazovky klikneme na ikonku lupy a do textového pole zadáme Terminál. Jakmile Terminál otevřeme, tak si zkopírujeme příkaz níže:

ruby -e 'C=`stty size`.scan(/\d+/)[1].to_i;S=["2744".to_i(16)].pack("U*");a={};puts "\033[2J";loop{a[rand(C)]=0;a.each{|x,o|;a[x]+=1;print "\033[#{o};#{x}H \033[#{a[x]};#{x}H#{S} \033[0;0H"};$stdout.flush;sleep 0.1}'

Příkaz poté pomocí klávesové zkratky Command + V do Terminálu vložíme, potvrdíme jej Enterem a rázem začne sněžit.

Pokud si chcete změnit barvu samotného Terminálu a nebo pokud chcete, aby byly vločky větší, tak si musíte změnit Profil a velikost písma. To učiníte tak, že se přepnete do aktivního okna Terminálu a v horní liště kliknete na tučný text Terminál. Z rozevíracího menu rozklikněte záložku Předvolby a v novém okně, které se zobrazí, se v menu přesuňte do Profily. Zde už stačí pouze změnit velikost textu a barvu pozadí, popřípadě si můžete zvolit úplně jiný profil v levém menu.