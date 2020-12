Na poslední chvílí: Jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store

Co si budeme nalhávat – najít pod stromečkem nějaký ten produkt s logem nakousnutého jablíčka je každoročním snem každého z nás. Zatímco v určitých případech můžete mít při výběru toho správného produktu jasno, tak v jiných případech může přijít zrada a vy se nemůžete rozhodnout, zdali zakoupit iPhone, iPad, anebo třeba Mac, a to nemluvíme o zbarvení produktu. Pokud chcete, aby si ten správný produkt vybral obdarovaný sám, tak mu můžete darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store. Díky ní si obdarovaný vybere přesně to, co potřebuje – nemusíte tak řešit případné zdlouhavé vrácení produktu. Jak lze tedy elektronickou dárkovou kartu do Apple Store zakoupit?

Jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store

I letos Apple připravil speciální webovou stránku, na které lze dárkové karty jednoduše zakoupit. Pokud jednu takovou chcete zakoupit, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se v rámci webového prohlížeče přesunuli na tyto stránky od Applu.

od Applu. Po přesunutí sjeďte o kousek níže, pod obrázek produktů, a klepněte na tlačítko Dárková karta e-mailem.

pod obrázek produktů, a klepněte na tlačítko Tímto se dostanete do rozhraní, ve kterém si můžete jednoduše dárkovou kartu do Apple Store vytvořit.

do Apple Store Vybrat si tak můžete z různých vzhledů karty, dále vyplňte hodnotu, vaše údaje a údaje příjemce, společně s věnováním.

karty, dále vyplňte a společně s Jakmile budete mít vše připraveno, tak stačí klepnout na tlačítko Přidat do tašky.

Klepnutím na zmíněné tlačítko vás prohlížeč přesune do košíku, ve kterém zkontrolujte správnost údajů.

ve kterém zkontrolujte Pak stačí klepnout na Dokončit nákup, přihlásit se, zadat údaje k platbě, potvrdit podmínky a je hotovo.

Jak už jsem zmínil výše, tak jablečný produkt zajisté potěší naprosto každého z nás. Pokud si ale nejste jisti, zdali máte obdarovanému koupit iPhone v tichomořsky modré, anebo ve stříbrné barvě, tak rozhodně sáhněte po elektronické dárkové kartě do Apple Store. Díky ní si obdarovaný vybere to zbarvení, které se mu bude líbit nejvíce, a kdo ví – třeba si nakonec vybere úplně jiný produkt, ze kterého bude mít o mnoho větší radost. Elektronická dárková karta do Apple Store ja naprosto perfektním dárkem na poslední chvíli.