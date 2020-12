Na poslední chvílí: Jak darovat hru nebo aplikaci na iOS

Lidé se před Vánocemi dělí do dvou skupin. V rámci té první se nachází takoví jedinci, kteří mají už v říjnu nakoupeny veškeré dárky a těsně před Vánocemi už tak nemusí nic moc řešit. Pak je tady ale druhá skupina, která s nákupem dárků začíná pár dnů před Štědrým dnem a modlí se, že je ještě kurýr stihne doručit. Pokud do této druhé skupiny patříte i vy, tak se vám bude líbit naše mini-série článků, ve které se podíváme na vánoční dárky na poslední chvíli. Konkrétně v tomto článku se podíváme na to, jak můžete někomu darovat hru nebo aplikaci na iOS.

Jak darovat hru nebo aplikaci na iOS

Hned na začátek je samozřejmě nutné podotknout, že obdarovaný musí vlastnit iPhone či iPad. Každopádně, pokud dotyčný prozatím jablečné zařízení nevlastní a po Štědrém dni se tohle má změnit, tak si můžete doručení dárku z iOS nastavit. Kompletní postup si můžete přečíst níže:

Prvně je nutné, abyste se na vašem jablečném zařízení přesunuli do App Storu.

Jakmile tak učiníte, tak si ve vyhledávání najděte nějakou placenou hru či aplikaci, kterou chcete darovat.

najděte nějakou placenou hru či aplikaci, kterou chcete darovat. Poté, co určitou hru či aplikaci najdete, tak na ni klepněte, čímž se otevře její profil.

čímž se otevře její profil. Nyní v pravé části obrazovky, vedle ceny aplikace, klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Tímto se otevře menu, ve kterém sjeďte o kus níže, kde klepněte na řádek Darovat aplikaci…

kde klepněte na řádek Pak se otevře rozhraní pro darování aplikace . Zde je nutné vyplnit následující náležitosti: Komu: vyplňte e-mailovou adresu obdarovaného; Od: vyplňte jméno, přezdívku či cokoliv jiného, aby dotyčný poznal, od koho dárek je; Zpráva: přiložte vzkaz, který se obdarovanému zobrazí; Poslat dárek: vyberte si, kdy se má dárek poslat.

. Zde je nutné vyplnit následující Jakmile náležitosti vyplníte, tak klepněte vpravo nahoře na Další.

Pak už jen stačí, abyste zvolili motiv, který se vám bude líbit, a poté opět klepnuli na Další.

který se vám bude líbit, a poté opět klepnuli na V posledním kroku stačí zaplatit, čímž celý proces dokončíte.

Jestliže sháníte vánoční dárky na poslední chvíli a zrovna tato možnost vám úplně nesedla, tak rozhodně sledujte náš magazín i nadále. Postupně se totiž společně podíváme na mnoho dalších dárků, které můžete na poslední chvíli zakoupit – klidně třeba u štědrovečerní večeře. Každopádně věřte, že i taková darovaná aplikace dokáže některé jedince potěšit. Samozřejmě se ale musíte trefit do vkusu a koupit takovou hru či aplikaci, kterou obdarovaný využije.