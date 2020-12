Recenze nabíjecího držáku do auta FIXED Matic: Nabíjejte rychle a pohodlně i na cestách

Patříte-li mezi lidi, kterým pořád někdo volá, pravděpodobně se hovorům nevyhnete ani při jízdě automobilem. Když vám v takové situaci zvoní telefon, je velmi nekomfortní, a samozřejmě i nebezpečné, lovit telefon někde v přihrádce či kapse. Pro tyto účely, nemáte-li se smartphonem například spárovaný palubní počítač, se skvěle hodí držák, který jednoduše za pomoci zobáčku přichytíte k ventilaci. Naprostou výhrou pak je, když vám takové zařízení smartphone zvládne i nabít. Do rukou se mi dostal automatický držák FIXED Matic, který láká na rychlé nabíjení a „automatický systém“.

Obsah balení a technické specifikace

Při pohledu na krabici vám bude hned jasné, s jakým produktem budete mít tu čest, jelikož design je zobrazen hned na přední straně bíločervené krabice, na níž se rovněž také můžete dozvědět o jednom z největších lákadel tohoto zařízení, a sice rychlého 15W bezdrátového nabíjení. Na zadní straně pak uvidíte upozornění, že tento držák je určen pro smartphony o šířce 6 až 8 centimetrů. Když otevřeme krabici, uvidíme v ní držák rozložen na tři části, jejichž složení zvládne naprosto každý. Dále pak manuál a USB-C kabel. Výčet technických specifikací nebude pochopitelně u obdobného zařízení zrovna dlouhý. Manuál v tomto případě hovoří o vstupu 5V/2A, 9V/2A 12V/2A, výstupu DC 5V/1A, 9V/1,1A, výkonu 5W, 7,5W, 10W, 15W a hmotnosti 130 gramů. Dále se dozvíme, že rozměry držáku jsou 100 x 67 x 54 mm. Také je zde upozornění, že pro bezdrátové nabíjení je třeba vzdálenost menší než 8 milimetrů, což ale naprostá většina obalů splňuje.

Zpracování

Nyní už pojďme na samotný držák. Při pohledu z přední strany vidíme plochu pro bezdrátové nabíjení, boční a spodní úchyty a LED diodu, která je viditelná po připojení zařízení k adaptéru, a jejím úkolem je oznámit, že zařízení je připraveno k nabíjení. Jiný účel nemá, jelikož diodu po položení smartphonu do držáku zakryjete. Na spodní straně je k vidění USB-C konektor, který je bezpečně vzdálen od všeho „důležitého“. Nebude vám tedy v žádném případě překážet. Po otočení držáku FIXED Matic narazíte na dotykový senzor, o němž si povíme níže. Dále také úchyt do ventilace, který je k hlavní části připojitelný za pomoci polohovatelného kloubu a fixačního závitu. Pro samotný úchyt do ventilace slouží zobáček. Úchyt i nastavení polohy držáku je vskutku velmi dobrý a obavy z možného pádu jsou zcela zbytečné.

Vlastní používání

Teď už ale k samotnému používání a vysvětlení, proč se jedná o automatický držák. Před samotným používáním je samozřejmě nutné držák polohově nastavit tak, aby vám vyhovoval. Po zapojení přístroje do adaptéru v zapalovači se roztáhnou spodní i boční úchyty. Nyní postačí smartphone položit na spodní úchyt. Zařízení samo smartphone pevně sevře a začne jej nabíjet. Zde je fajn, že nemusíte přemýšlet, jak konkrétní zařízení na FIXED Matic položit. Zkrátka a dobře jej tam jakkoliv dáte, držák si dál poradí. Jakmile budete chtít smartphone vyjmout, postačí nahmatat dotykový senzor umístěný hned nahoře zadní strany hlavní části držáku. Když se jej jen letmo dotknete, držáky se zase roztáhnou a smartphone můžete bezpečně vyjmout. Pokud jde o sílu úchytu, ta je naprosto v pořádku. Zároveň se není třeba bát, že by mohlo úchytem dojít například k poškození telefonu. Bočních úchyty jsou totiž vypolstrovány. Silný úchyt je tedy dostatečně zjemněn. Při bližším pohledu také zjistíte, že jsou zkoseny do vnitřní strany ke smartphonu, a tedy zabraňují jeho vypadnutí. Celkově je zpracování velmi dobré. Byť je FIXED Matic vyhotoven převážně z plastu, působí velmi bytelným dojmem a jistě vám usnadní nejednu cestu autem. Používání automatického systému je velice příjemné, jednoduché a prakticky ihned si na něj zvyknete. Přičteme-li fakt, že je smartphone během jízdy v bezpečí a zvládne se nabíjet až 15W (iPhone pouze 7,5W), jde o skvělého parťáka na každou cestu.

Resumé

Závěrem chci říct, že vám můžu FIXED Matic jen a jen doporučit. Pokud hledáte elegantní způsob, jak během jízdy mít svůj smartphone na očích, používat jej jako GPS a nechat jej nabíjet, jste na správné adrese. Tento spolehlivý automatický držák je momentálně ve slevě a stojí pouhých 690 korun, což je skvělá cena vzhledem ke skutečnosti, co tento držák vše zvládá.

