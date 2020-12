Recenze bezdrátových sluchátek FIXED Boom Joy: Příjemný zvuk i výdrž za pár korun

Když se poohlédnete kolem, dnes už opravdu málokdo bude mít v uších klasická „drátová“ sluchátka. Doba holt pokročila. I když se bezdrátová sluchátka nemohou po stránce kvality přehrávané hudby rovnat s drátovýma, jde zkrátka o trend, který „kabelovou klasiku“ odsunul do pozadí. Pokud chcete sluchátka, která hrají opravdu kvalitně, pořiďte si AirPods Pro či Jabry za vyšší tisíce. Jestli ovšem chcete opravdu levná sluchátka pro mladšího sourozence, na sport, jen tak do ucha či mladší dítě sedící u online výuky, měli byste zbystřit. Bezdrátová sluchátka FIXED Boom Joy jsou extrémně levná a neurazí ani zvukem. Pojďme se na ně podívat o něco blíže.

Balení a technické specifikace

Když zakoupíte tento produkt, prvně se samozřejmě setkáte s balením. Jelikož jsem s nějakými sluchátky od FIXED již tu čest měl, zajímalo by mě, zda podobný způsob balení zvolí i u levnějšího modelu. A vskutku ano. Sluchátka dorazí v krabici, jež se otevírá podobně jako kniha, což se mně osobně velice zamlouvá. Na přední straně bílomodré krabičky vidíte design sluchátek, logo společnosti a označení modelu. Vzadu pak vyobrazení krabičky a výčet nejzajímavějších technických specifikací. Uvnitř balení pak naleznete samozřejmě sluchátka, nabíjecí krabičku, čtveřici náhradních špuntů, USB-C kabel a manuál. Když už jsme nakousli technické specifikace, pojďme se na ně mrknout. Bluetooth je zde ve verzi 5.0, což dle výrobce zajišťuje dosah až 10 metrů. Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, že dosah je o něco větší. Pokud jde o protokoly Bluetooth, jsou zde A2DP, HFP, HSP, AVRCP a SPP. Formát dekódování potom pouze SBC. Jako téměř všechna bezdrátová sluchátka se vám i tato snadno vejdou do kapsy, a to díky rozměrům krabičky 61 x 40,5 x 27 mm. Samotná sluchátka pak mají rozměry 22 x 15 x 20 mm. Pokud jde o délku poslechu, ta je až 4 hodiny. Ano, tato hodnota není velká. Musíte ale počítat s tím, že jde o jeden z ústupků kvůli nízké ceně. Nicméně v kapse při plném nabití nesete dalších 18 hodin hudby, což rozhodně není špatné. Fixed Boom Joy se nabijí za jednu hodinu.

Párování a design

Sluchátka bude třeba před samotným poslechem také spárovat s vaším zařízením. Jelikož nemá FIXED pro tyto účely žádnou aplikaci, je párování opravdu snadné. Prvně je třeba sluchátka vydělat z krabičky. Poté zamiřte do vašeho zařízení, zapněte Bluetooth a vyhledejte „FIXED Boom Joy“. Párování se potvrdí akustickou výzvou. Spojení přerušíte vložením sluchátek do krabičky. Jakmile je opět vyděláte, sama se připojí ke spárovanému zařízení. Podíváme-li se na design krabičky, na první pohled si řeknete, že něco takového jste viděli již milionkrát. Já ovšem oceňuji téměř plochou horní stranu a pravý úhel, díky čemuž má horní část krabičky ostré hrany, což se dnes tak často nevidí. Na její horní straně je k vidění logo společnosti FIXED napsané stříbrným nápisem. Vzadu potom USB-C konektor a LED dioda, jež samozřejmě indikuje stav akumulátoru krabičky. Když jsem krabičku otevřel a prvně do ní vložil sluchátka, byl jsem velmi mile překvapen. Místo všední LED diody na vás zde čeká displej, jež vám přesně řekne, jak si baterie stojí. LED dioda na zadní straně je tak trošku zbytečná, jelikož vám v podstatě jen červenou barvou dá vědět, že se nabíjí. Modrá svítí vždy po otevření pouzdra. Samotná sluchátka jsou špuntová, ovšem získala si mě svými rozměry. Jsou skutečně malá a s nadsázkou můžeme říct, že třetinu velikosti tvoří jen špunt. Na vnější straně vidíte písmeno „X“ z loga společnosti a také LED diodu, která vás upozorní na nabíjení či párování. Pod písmenem „X“ se samozřejmě skrývá také dotyková plocha. Můžete tak přijmout/zavěsit/odmítnout hovor, přeskočit skladbu, změnit hlasitost, vypnout/zapnout či vyvolat hlasového asistenta bez nutnosti vzít do ruky smartphone.

Vlastní používání

Nyní ale pojďme k samotnému používání. Jak jsem již uvedl, velmi se mi líbí samotná velikost. Svým drobným designem se vám tak sluchátka téměř ztratí v uchu. Jednoznačné plus mají sluchátka za displej v krabičce, což je nesmírně elegantní řešení, se kterým jsem se dosud ještě nesetkal. Samozřejmě, umístit něco takového do krabičky není nic přelomového. Ovšem po mnohdy nicneříkajících diodách je toto rozhodně příjemná změna, díky které uživatel získá lepší přehled o tom, zda není třeba sluchátka nabít. Pochopitelně vás bude zajímat zvuk. Když se podíváte na cenovku, jistě uznáte, že nemůžete čekat žádný koncert. Sluchátka při vyšší hlasitosti mají tendenci vydávat lehce zkreslený zvuk. Nicméně při rozumně nastavené hlasitosti nebudete mít problém s výškami ani hloubkami. Pokud ale jdete vyloženě po kvalitním zvuku a skvělým basám, nejspíše zamíříte k daleko dražším modelům. FIXED Boom Joy jsou pro mě skvělá sluchátka na sport a všemožné venkovní aktivity, jelikož jejich případné poškození by mě tak netrápilo. Zamrzí ovšem absence odolnosti proti vodě a prachu, což je vlastnost, na kterou se v dnešní době hodně hledí. Ovšem je třeba neustále pamatovat na fakt, že Boom Joy jsou naprosto základním modelem.

Resumé

Pokud hledáte nenápadná a levná sluchátka, která vás za „drobné“ potěší výdrží i zvukem, jste na správné adrese. Za svou cenu nabízí FIXED Boom Joy tolik, kolik byste čekali i od několik stovek dražších modelů. Kdybych si měl vybrat sluchátka do tisíce korun, neváhám. Nyní je můžete sehnat dokonce za 490 korun, což je cenovka v tomto segmentu nevídaná.

